Corte de calle, movilización y una ruidosa protesta fue la que protagonizaron este mediodía los trabajadores del Ministerio de Cultura e Innovación de la provincia que reclaman hasta el último día la necesidad de que el todavía gobernador Miguel Lifschitz firme el decreto para que se extiendan los contratos de 169 trabajadores por un año más.

"Esperamos que el gobernador firme el decreto que asegura la continuidad laboral de 160 compañeros que hoy están desocupados que además implica la mitad del ministerio ya que son espacios que van a quedar sin gente, lo que se ha construido en estos años va a quedar destruido", graficó hoy una de las delegadas en medio de la protesta.

precarizados de Cultura02.jpg Foto: Sebastián S. Meccia / La Capital

"Se había acordado, es incomprensible porque los 160 compañeros vinieron de buena fe a firmar los contratos, salieron por resolución de la ministra desde el martes y el gobernador no lo firma, es una situación perversa, porque no se cumple con la palabra, el ministro Farías y él se comprometieron a esto", agregó.

Y dejó un mensaje para el próximo gobernador: "No somos militantes del socialismo, somos trabajadores reales que sostenemos cada uno de los espacios, creemos que va a haber voluntad de diálogo, porque si no no hay ministerio".

Son 169 las personas afectadas por la medida que se desempeñaban en todas las áreas del Ministerio de Cultura de la provincia en Rosario, como el museo Julio Marc, la Sala Lavardén, el nuevo Museo del Deporte, el cine El Cairo y la Casa de la Cultura Arijón, entre otros espacios.