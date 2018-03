Trabajadoras municipales se suman al 8M en las escalinatas del Palacio de los Leones  

Trabajadoras municipales y concejalas manifestaron hoy en la puerta de la Municipalidad su adhesión al paro de mujeres, con la presencia de la intendenta Mónica Fein, quien dejó su despacho en el Palcio de los Leones para sumarse al acto .

En declaraciones a la prensa, Fein lamentó los hechos de violencia de género y destacó que "estamos lejos de tener una Justicia que cuide a las mujeres".

La intendenta señaló que "nuestras concejalas históricamente han sido de avanzada. Y en nuestro caso el 55 por ciento de los trabajadores de la Municipalidad son mujeres. Así que en nombre de todas esas mujeres que trabajan aquí, en nombre de todas las concejalas que hace año que vienen luchando, en nombre de las organizaciones no gubernamentales que han sido pioneras, estamos aquí para decir que paramos para que nos escuchen, que sin nosotras el mundo no puede producir ni cuidar a la familia. Somos parte de las que producimos y cuidamos a las familias".

Fein se expresó luego contra la violencia machista y al respecto dijo que "estamos muy lejos de tener una Justicia que cuide a las mujeres. Queremos pedirles a todos los poderes un fuerte compromiso en este tema. Muchas mujeres mueren por falta de respuestas. En nombre de ellas queremos reclamar y actuar para que estas cuestiones cambien".

La mandataria municipal y el resto de las mujeres posaron con carteles que rezaban " 8M Nosotras paramos", "Para todas las mujeres, todos los derechos" frente a un Palacio de los Leones que mostraba sus columnas pintadas de color violeta, que representa el símbolo de la lucha femenina.

Por su parte, la concejal María Eugenia Schmuck se refirió a la desigualdad entre los salarios entre el hombre y la mujer y destacó que esa "es una de las deudas pendientes de la democracia. Esto no sucede en el ámbito estatal, pero en el privado a igual cargo, igual categoría, igual función, hay un 30 por ciento menos de salarios en las mujeres que en los hombres".

Por su parte, la edil Norma López señaló que "este 8 de marzo paramos en lucha contra la precarización laboral, contra el empleo no registrado, contra el trabajo no remunerado. Paramos porque somos feministas y las feministas trabajamos sobre la justicia social. Hoy vamos estar de la mano de cada una de las mujeres que nos acompañan en esta lucha, que no es ni más ni menos por vivir un mundo de igualdad y sin violencia".