Torneos de veteranos que ya están en aprestos

El Club Atlético Fisherton (CAF), el Country Club de Funes, la liga Pymes, el torneo de Banco y Seguro, el interno de Provincial, Stella Maris, sólo por citar algunos de los más conocidos, se preparan y alquilan las canchas para que los equipos puedan jugar amistosos con vistas al reencuentro.

Uno de los organizadores del torneo del CAF, Lisandro Rossi, indicó que desde que se habilitaron las prácticas y partidos amistosos retomaron la actividad con los protocolos oficiales, y que desde la institución han mantenido reuniones permanentes con la Secretaría de Deportes de la Municipalidad.

“Esperamos arrancar el 6 de marzo. Nosotros limitamos los equipos a 8 jugadores y cuatro suplentes. Trabajamos mucho el protocolo, con toma de temperatura, sanitización, uso de barbijo”, explicó Rossi.

Y recordó que los vestuarios no están habilitados, que entre cada partido se esperan 15 minutos para que los jugadores se puedan retirar o ingresar sin mezclarse, no se pueden bañar ni cambiar, y no se permite ingreso de público.

“El predio tiene espacio al aire libre y podemos disponer mesas con burbujas de seis personas. Somos muy conscientes de la situación y rigurosos a la hora de implementar el protocolo. Si la rosarina y a nivel provincial se autoriza la competencia, es probable que podamos comenzar también nosotros”, se esperanzó Lisandro.