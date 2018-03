Analía Ratner (Empleada bancaria): "Paramos y movilizamos en conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora y de la lucha de las mujeres a lo largo de la historia por la igualdad cívica, política y social, y más aún en un contexto donde los derechos de las trabajadoras y trabajadores se ven amenazados. Eso atenta contra las mujeres en un mercado laboral donde aún muchas siguen siendo discriminadas".





analia.jpg Analía Ratner, junto al líder los bancarios Sergio Palazzo.







Silvia Augsburger (Diputada provincial): "En nuestro país, el Paro Internacional de Mujeres de este año está profundamente atravesado por la relevancia que tomó la legalización del aborto y su inminente debate parlamentario. Esta discusión en la agenda pública y política, el rechazo a la violencia machista, el reclamo por el reconocimiento del trabajo doméstico y la lucha por la paridad son reivindicaciones históricas".





silvia.jpg La diputada socialista. Foto: La Capital / Archivo.

Noelia Figueroa, Docente de la UNR: "Como docentes, promovemos dejar las tareas académicas y encontrarnos, de 11 a 15. No obstante, situaciones de acoso y discriminación siguen ocurriendo en la UNR, por lo exigimos discutir un protocolo contra la violencia a nivel universitario, que ya está redactado y sobre el que no tuvimos respuesta. Además, paramos por el acceso a determinados espacios de la UNR".





noelia.jpg Noelia Figueroa, docente de la UNR.





Florencia Reinoso (Estudiante de Trabajo Social): "En el Cordón Industrial, en un hecho histórico, salimos a defender nuestros cuerpos y reclamar estabilidad laboral, igualdad salarial y terminar con la precarización y despidos".





florencia.jpg Florencia Reinoso, estudiante de Trabajo Social.







Manuela Losada (Estudiante secundaria): "Yo paro por toda la opresión que vivimos las mujeres en esta sociedad claramente patriarcal, y donde desde niñas y adolescentes nos enseñan a naturalizar cosas que están mal. Y paramos para abrir los ojos de otras mujeres, porque tenemos que estar organizadas, para que paren de matarnos; hay que permanecer juntas y movilizarnos".





manuela.jpg La estudiante Manuela Losada.



Patricia Bartolina (Organizadora de un merendero): "Paramos porque nuestro trabajo en la casa no se considera trabajo, porque no sólo hacemos changas cuando el salario no alcanza, sino que además hacemos las tareas domésticas que nadie ve ni paga".





