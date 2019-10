Terminó preso por robar pañales y leche en polvo

Un cuidacoche con antecedentes de menor cuantía fue liberado ayer tras haber permanecido en prisión preventiva tras un hecho polémico que despertó interés en la opinión pública. El sujeto, de 29 años, sustrajo bajo amenazas al personal tres paquetes de pañales y cuatro latas de leche en polvo de una farmacia ubicada en Córdoba y Avellaneda, y si bien en un principio se pensó en que había robado con un cuchillo, la falta de precisión de los testigos bajó la calificación. Según detalló Fiscalía, el dueño de la farmacia había acordado que, a cambio de lavar su auto, el cuidacoche podría retirar mercadería del local. Pero una vez que dicho acuerdo terminó, se produjo el robo.

El derrotero judicial de J.R.R. quedó en evidencia en la audiencia imputativa celebrada el pasado 18 de este mes, donde se expusieron los tres hechos que se le imputan al cuidacoche.

El fiscal Guillermo Apanowicz (Unidad de Investigación y Juicio) le imputó un hecho acontecido el 9 de marzo, a las 19, en cercanías de la puerta 3 del Coloso del Parque, cuando fue retirado por uniformados y comenzó a dañar con patadas a los vehículos del lugar y amenazar al personal policial. Pero existía un hecho anterior. El 4 de febrero, en cercanías de Córdoba y Avellaneda, en compañía de otra persona y a bordo de una motocicleta se aproximó a una camioneta Renault Express que se encontraba estacionada y le perforó un neumático.

El tercer hecho contra el cuidacoches se produjo el 15 de este mes, también en Avellaneda y Córdoba, cuando J.R.R. ingresó a la farmacia de la esquina y se llevó tres paquetes de pañales y cuatro latas de leche en polvo. A los pocos metros fue detenido.

Ante la evidencia, el juez de primera instancia, Rodolfo Zvala, le dictó prisión preventiva efectiva por 20 días. Es por ello que la noticia generó impacto, ya que el joven fue encarcelado por sustraer pañales y leche y su abogado se quejó públicamente por su detención.

Ayer, en audiencia de revisión, consiguió la libertad con reglas de conducta, firma semanal en la Oficina de Gestión Judicial, prohibición de acercamiento a las víctimas y a la farmacia y fijar domicilio.

En relación al último hecho, Fiscalía detalló a LaCapital que, según obra en las actuaciones, el cuidacoche tenía un acuerdo con el dueño de la farmacia, a quien le lavaba el auto y a cambio recibía su paga en mercadería del local. Pero en un momento el acuerdo llegó a su fin y, pese a ello, acudió al negocio y bajo amenaza a los empleados se llevó las cosas.

En principio se había caratulado como robo calificado, pero los testigos no pudieron acreditar que J.R.R. portase a un arma blanca, con lo cual la calificación bajó a robo simple y así, obtuvo ayer la libertad.

Pablo Ceragioli, el abogado defensor del cuidacoche, explicó que su cliente habita un asentamiento irregular y tiene 3 hijos a cargo. Consideró que no se trató de un robo "sino de un caso de absoluta necesidad. Tiene hijos, no puede comprarle la leche, le sucede hasta la gente con sueldo en blanco. No fue a robar drogas, sino que se llevó leche y se la dio a su mujer en la puerta de la farmacia", resaltó.