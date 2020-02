Mientras el gobernador Omar Perotti no deja de plantear su preocupación por los 8 mil chicos que a menos de un mes del inicio de clases aún están fuera del sistema educativo, Amsafé Rosario alertó que tras seis meses de transición y dos en la gestión, el Ministerio de Educación "aún funciona con más del 50 por ciento de las áreas sin responsables designados".

En tal sentido, el titular local del gremio que nuclea a los docentes públicos, Gustavo Terés, destacó que cada año los supervisores relevan "las necesidades materiales y de cargos de todos los niveles de cara al inicio de las clases", pero denunció que este año "nada de eso" se ha hecho todavía.

Durante su participación el martes pasado en el lanzamiento del Plan Nacional de Lectura, el gobernador había vuelto a plantear su preocupación por la situación en la provincia de 8 mil chicos que todavía no están anotados para empezar las clases.

La ministra de Educación santafesina, Adriana Cantero, detalló que de ese total más de mil chicos deberían estar ya inscriptos para ingresar a sala de cuatro años, un espacio obligatorio de acuerdo a la ley nacional; en tanto, el grueso restante son alumnos que cursaron el 7º grado, pero que aún no están registrados para comenzar el primer año del secundario.

Más allá de los diagnósticos que hagan desde el gobierno provincial y el Ministerio de Educación en particular, el titular de Amsafé Rosario hizo hincapié en que cada año, antes del inicio del ciclo lectivo, los supervisores llevan adelante un relevamiento de las necesidades de cargos e infraestructura de cada uno de los niveles. Sin embargo, el dirigente denunció que a semanas de la llegada de los chicos a las aulas (prevista para el 2 de marzo próximo), "eso no sólo no está hecho, sino que además el ministerio aún tiene más del 50 por ciento de sus áreas sin responsables designados, y eso también sucede en la Regional VI (la jurisdicción a la que corresponde Rosario y una vasta zona de influencia)".

En funcionamiento

"Queremos un Ministerio de Educación que deje de funcionar al 50 por ciento", protestó el responsable gremial, a 24 horas de haberse reunido con el responsable de la Regional VI de Educación. "Fue una presentación protocolar, donde le pedimos que explicite cuáles serán los lineamientos de trabajo y sólo nos dijo que nos dará una respuesta", afirmó Terés.

Para el titular de Amsafé en Rosario, "el inicio del año escolar requiere de un ministerio trabajando a pleno, algo que no sucede todavía".

En tal sentido, se preguntó "qué espera" la gestión de Perotti para ponerlo en marcha. Más aún, recordó que "el gobernador habló de la «territorialización» de la educación, pero lo cierto es que hasta ahora nadie mostró un plan y escuchamos más denuncias que propuestas".

Es más, detalló que desde el gobierno se planteó el funcionamiento de "mesas territoriales que todavía están vacías, sin programas y aún sin saber quiénes son los sujetos que van a participar en esos espacios, de los cuales cuatro supuestamente funcionarán en el Departamento Rosario".

Preocupación repetida

El objetivo de tener a todos los niños en edad escolar dentro de las aulas es una de las prioridades marcadas por la provincia desde el 10 de diciembre pasado. De hecho, durante los primeros días del año Santa Fe firmó un convenio con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para poner en marcha el programa "Todos los chicos en la escuela".

La propuesta promete "ir casa por casa a hablar con los padres de todos los chicos desde los cuatro años hasta la finalización del secundario", había anunciado el gobernador.

Lo que el mandatario puso nuevamente sobre la mesa esta semana en la ceremonia en la que también participaron el ministro de Educación de la Nación y el intendente, Pablo Javkin, fueron algunas las cifras que muestran el universo de niños que están afuera del sistema educativo.

Y en ese marco, había señalado: "No s vamos a hacer cargo de eso y es lo que estamos haciendo; porque, o miramos para otro lado o salimos a integrarlos".

La responsable de la cartera educativa provincial no sólo ratificó los números dados por el mandatario, sino que además ahondó en detalles. De ese total, indicó Cantero, "algo más de mil" son niños que este año deben ingresar a la sala de 4 años y que aún no están anotados para hacerlo, mientras que el grueso de los 7 mil restantes son alumnos que ya concluyeron el ciclo primario y que, sin embargo, todavía no están inscriptos para iniciar el secundario.