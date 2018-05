El secretario de Hábitat de la provincia de Santa Fe, Diego Leone, afirmó hoy que esta mañana se decidió la presencia policial para garantizar la seguridad de los trabajadores municipales que efectivizan el desalojo y ayer fueron agredidos y aseguró que "los vecinos que se oponen no pertenecen a las doce familias que deben ser reubicadas".

"Ahora estamos trabajando para reubicar a doce familias, ya acordamos con siete y con los demás seguimos el diálogo", dijo en declaraciones al programa "Procopio 830" de La Ocho.

Leone aseguró que "las personas que insistentemente se oponen y no dejan ingresar al personal a trabajar, no pertenencen a esas familias, es otro grupo que vienen a diario con agresiones de todo tipo, no tenemos claro cuales son los intereses".

policia2.PNG Sebastián Suárez Meccia / La Capital



El funcionario agregó que "son alrededor de 300 las familias que se tienen que reubricar en el mismo barrio, estamos trabajando en construir esas casas en tres predios".

Respecto a los lugares donde serán trasladados dijo que "dos de esos terrenos se encuentran licitados y estamos con trabajos preliminares avanzando en el cercado del predio, la apertura de licitación del otro terreno será el miércoles, estamos avanzando con ese proyecto que dejará una marca".

policia3.PNG Sebastián Suárez Meccia / La Capital



"Esos son terrenos que eran anteriormente de la universidad y nos fueron cedidos a nosotros como gobierno de Santa Fe. Ahora estamos en el proceso de cercado y tenemos que reubicar a algunas familias que están viviendo en ese predio que estaban usurpando", aclaró.