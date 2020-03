"Tenemos la sensación de que es intencional", dijo Javkin sobre el fuego en las islas

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, aseguró que la municipalidad está "siguiendo todos los canales" posibles para combatir los incendios en las islas entrerrianas, que afectan a la calidad del aire en la ciudad. Sobre la posibilidad de que las quemas sean intencionales, subrayó: "Claramente acá hay un accionar".

"Nos preocupa mucho que se intensifica, hemos pasado dos noches muy malas", manifestó Javkin sobre la cantidad de humo que recibió Rosario en las últimas jornadas por los incendios en las islas del otro lado del río Paraná. Y añadió: "Hemos tenido en un día 18 puntos de fuego".

Subrayó que, mas allá de pequeños focos en torno a la ruta, "claramente acá hay un accionar. Por eso en la denuncia hacemos mucho hincapié en quiénes son los propietarios, queremos identificar el lugar dónde se están produciendo los focos".

"Por la cantidad, por la repetición y hasta por el horario en que se intensifica, nos da la sensación de que hay cuestiones intencionales", precisó.

Aseguró que el fuego en las islas es una de las principales urgencias del gobierno local. "Lo seguimos día a día, entiendo la demanda de la gente, y estamos siguiendo todos los canales que tenemos a disposición", manifestó, y anumeró: "Hemos hecho una presentación penal, estuve en un encuentro con el gobernador de Entre Rios (Gustavo Bordet), también ayer conversé el tema con el gobernador (Omar Perotti) y estamos en contacto permanente con el Sistema Federal del Manejo del Fuego". Pero aclaró que su trabajo tiene limitaciones: "Yo no puedo contratar un avión sobre el territorio de otra provincia".

Paritarias en camino

En cuanto a las paritarias municipales, destacó que "son tiempos complejos para todos los niveles del Estado".

Remarcó que "en ninguno de los ámbitos paritarios ha habido acuerdo", y se mostró esperanzado en lograr un acuerdo: "Yo creo que el miércoles podemos estar cerca".

"No soy de generar conflictos porque sí y tampoco lo es nuestro sindicato, por eso entiendo que está bien que haya debate público", manifestó, y sobre la cláusula gatillo remarcó: "Hoy hay una idea de reemplazarla y también es difícil encontrar un mecanismo que la reemplace... Vamos a ver, no me gusta condicionar el debate".