Caos vehicular y conmoción entre los vecinos y transeúntes causó esta tarde un principio de incendio originado en el subsuelo de un edificio ubicado en la esquina céntrica de Santa Fe y Mitre.

Dos dotaciones de Bomberos Zapadores, móviles y motos policiales, personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y de la Central de Operaciones de Emergencias (Coem) acudieron rápidamente al lugar al ser anoticiados de la presencia de un foco ígneo en la zona de cocheras del edificio.

La gente que a esa hora pasaba por el lugar, minutos después de las 14, se agolpó en las inmediaciones del cruce de calles y el tránsito debió ser interrumpido, lo que provocó un caos vehicular.

Embed

Uno de los trabajadores de la un entidad bancaria de la zona comentó a La Capital que "había humo y olor pero no se sabe de dónde sale. Sabemos que están trabajando los bomberos pero aparentemente todo está bien. Nosotros decidimos evacuarnos pero no hay peligro. Algunos de nosotros tenemos los autos en las cocheras. Son dos plantas de cocheras, pero suponemos que no pasó nada grave".