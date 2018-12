Temen el archivo de la causa de la docente Paris

La causa que investiga la muerte de la docente María de los Angeles Paris, quien falleció el 3 de mayo del año pasado en el interior de la comisaría 10ª, sigue si definición. Ahora, organismos de derechos humanos y organizaciones que acompañan a la familia de la maestra manifestaron su inquietud porque aún no hay novedades y además, temen por un eventual archivo de la causa.

Antes de que termine la quincena en curso, la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Karina Bartocci, "debe emitir su teoría del caso" y el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, deberá decidir si "lo que corresponde es la teoría de la fiscal o la nuestra", aseveró ayer la abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Julia Giordano.

"No tenemos un acuerdo total en qué es lo que sucedió la noche del 3 de mayo de 2017 en la comisaría 10ª", sumó la letrada sobre las circunstancias en las que murió Paris.

La APDH y la fiscal Bartocci se reunieron ayer en Tribunales a raíz de "una diferencia entre la fiscal y los organismos en referencia a la posible imputación posible a los policías implicados en la causa", detalló Giordano.

"Queremos manifestar nuestra preocupación porque pasó un año y medio de su muerte y no tenemos ni siquiera personas señaladas como posibles responsables", indicó respecto al encuentro que se dio tras un pedido que se había formulado "hace tres meses", junto al dictamen que presentaron desde el organismo.

Lo informado por Serjal no fue lo esperado por los miembros de la APDH: "Nos dijo que no tenía ninguna respuesta y que todavía esperaba el dictamen de la doctora Bartocci. Cuando hablamos con ella, nos dice que está esperando la respuesta del doctor Serjal. Es un vacío total, no hay nadie que se haga responsable sobre las decisiones que hay que tomar en esta causa".

Tras ello, el fiscal regional se comprometió a dar una respuesta en un lapso que no supere la primera quincena de este mes. Es que, según consignaron algunos de los miembros de la APDH que estuvieron en la reunión, hay preocupación en la familia por la posibilidad de que la causa se archive y todo quede en la nada.

Así lo aseguró la abogada: "Existe la preocupación de que todo esto quede en la impunidad". A esa incertidumbre se sumó la presidenta de la APDH, Norma Ríos: "No hay absolutamente nada y hay rumores certeros de archivo de la causa".

"Esto ya es demasiado tiempo para no hacer nada. Hemos planteado este caso en informes de violencia institucional ante la Cidh (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y la OEA (Organización de Estados Americanos) y se han horrorizado por los detalles", contó Ríos.

Además, agregó: "No termino de asombrarme por la frialdad con la que manejan no sólo los casos sino la relación con la familia. Muestran muy poca humanidad frente a estos casos. El fiscal no puede recibirnos y decirnos que no tiene nada".

Por su parte, Giordano concluyó: "Las organizaciones que estamos acompañando a la familia, que somos la cátedra de criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y Amsafé, vemos con preocupación estas dilaciones. Como expresamos muchas veces, entendemos que son dilaciones encaminadas a profundizar la impunidad de todos los casos en que la policía de la provincia está implicada".

reclamo. La docente falleció el 3 de mayo de 2017 en la comisaría 10ª.