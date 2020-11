Taxistas solidarios: aumentaron los viajes por el paro de transporte pero quieren que vuelvan los colectivos

Los viajes en taxi tuvieron la semana pasada un pico de 82 mil viajes, según datos del Ente de la Movilidad de Rosario, y desde la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar) revelaron que esa cifra se acerca a las cifras usuales de antes de la pandemia de coronavirus, aunque admitieron que en esos números incidió el paro de transporte de pasajeros. De todos modos, confiaron en que la medida de fuerza de los colectiveros no se extienda en el tiempo "porque los choferes necesitan trabajar y nosotros queremos que la gente se suba a un taxi porque nos necesita y no porque no andan los ómnibus".