Taxistas pedirán al Concejo que se prohíba el uso de dinero en efectivo durante la noche

Tras los últimos dos asaltos a choferes ocurridos anoche en las zonas sur y oeste de Rosario , el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yannotti, está convencido de que esta oportunidad es buena para renovar el reclamo para que se prohíba el pago con dinero en efectivo en los coches durante el horario nocturno. Por eso, volverán en los próximos días al Concejo para pedir que se dicte una ordenanza que establezca la obligatoriedad del uso medios electrónicos de pago, En particular en el turno de trabajo en el que los taxistas están más expuestos a los robos.

En declaraciones a La Capital , el titular del gremio de los choferes recordó que el pago con tarjeta de crédito o débito ya existe, pero ahora la intención "pedir al Concejo Municipal, que es la autoridad que dicta las ordenanzas que regulan a la actividad, en que sea obligatorio, por lo menos en el servicio nocturno, que no haya dinero en las unidades . El problema es que hay que invertir en tecnología con respecto a los teléfonos celulares, tiene que ser una herramienta tecnológica más efectiva y amplia, en la cual trabajadores y los dueños de taxis tendrán que tener una cuenta bancaria”.

En ese sentido, consideró que "si hay buena voluntad, se puede lograr. Así como hace 25 años se pudo hacer con el colectivo, ¿por qué no en los taxis? Hacemos este reclamo porque hace quince años que hay una ordenanza que obliga a poner tabique divisorio en los taxis y no se cumplió. De las 4 mil unidades, solo 50 lo tienen. El argumento para no colocar la separación es que los autos que se utilizan para el servicio en Rosario tienen un habitáculo muy chicos para poner una mampara" añadió.