El titular de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca, expresó la preocupación del sector ante los reiterados robos que sufren los choferes durante las horas de trabajo, alertó sobre el recrudecimiento del delito que se da antes de las elecciones y pidió que se refuerce la seguridad para evitar problemas mayores.

“Estamos a dos semanas y ya hay un compañero herido de arma blanca”, comentó Iantosca en relación al asalto que sufrió el conductor de un taxi la madrugada de ayer, en cercanías de Santa Fe y Rodó, en el barrio Antártida Argentina. Le llevaron la recaudación del día y, en un forcejeo con los delincuentes, sufrió un corte en la muñeca.

"Tenemos cinco o seis robos semanales, pero, cuando se acercan las elecciones, los muchachos se van tornando un poquito más violentos"

“Es el robo nuestro de cada día, que a veces es más violento y otras, menos violento, que terminan con frases cómo ‘me salvé por un poquito’ o ‘por suerte no me paso nada’, pero la realidad es que los taxistas somos víctimas de la inseguridad a diario”, relató Iantosca hoy en declaraciones al programa “Zysman 830”, que se emite por La Ocho.

“Es muy difícil hablar de esto en una ciudad violenta como es Rosario, bajó la cantidad de robos, pero siguen habiendo”, se lamentó el dirigente empresario, y siguió; “Tenemos cinco o seis robos semanales y cuando se acercan las elecciones se van tornando un poquito más violentos los muchachos y esperemos que en estas no pase nada”.

Iantosca deslizó que el asesinato "sucedió justo cuando se está discutiendo el tema de instalar el posnet y la cámara". Iantosca deslizó que el asesinato "sucedió justo cuando se está discutiendo el tema de instalar el posnet y la cámara".

“Por eso estamos siempre cuidándonos y viendo qué nos pasa, porque en el día a día esto pasas y nos preocupa”, insistió Iantosca, preocupado por el aumento de la violencia que se da antes de las elecciones, e indicó: “Estamos a dos semanas y ya tenemos un compañero herido, esperemos que no se vaya poniendo más fea la situación, como pasa siempre”.

Iantosca contó cómo fue el asalto. “Subió una pareja, amenazaron al chofer con un cuchillo, se resistió y resultó con una herida de arma blanca y una luxación de hombro, afortunadamente ya le dieron el alta -dijo-. Le sustrajeron dinero, lo que llevaba recaudado, unos mil trescientos pesos, y el celular, que es lo que más rápido se llevan y salen corriendo”.

>> Leer más: Un taxista sufrió heridas durante un violento asalto

En ese sentido, aseguró que antes de las elecciones recrudecen los robos a taxistas “Lo dicen las estadísticas, no nosotros, por qué pasa esto no lo sabemos, pero que pasa pasa, qué hay atrás de esto no lo sabemos, si lo supiéramos haríamos el intento de resolverlo, denunciaríamos ”, señaló.

“Siempre pasa lo mismo, no sé si son mafias corporativas o del mismo Estado, no sé qué decir, pero lo cierto es que, a medida de que se acercan las elecciones, un problema tenemos, tenemos que estar rezando, pidiéndole a la buena suerte que la bala pegue en otro lado y no te pase nada, lamentablemente es así”, añadió.

2019-09-04 taxis by_CMutti 74264373.jpg Celina Mutti Lovera

Por otro lado, adelantó que van a ir al Concejo Municipal a pedir una actualización de la tarifa para lo que resta del año. El aumento del dólar, que disparó los costos operativos del funcionamiento de los taxis, retrasó el costo del servicio. “El último incremento ya quedó en la nada y es indispensable un actualización, eso vamos a pedir”, aseguró.

Asimismo, disparó: “Hay un dato que es escalofriante: en octubre de 2018 un auto costaba 300 mil pesos, este años ese mismo auto cuesta 635 mil pesos y con la desdicha de que no se fabrica más, el modelo que le sigue está arriba de los 670 mil pesos, eso es lo que se incrementó este año el vehículo que es nuestra herramienta de trabajo”.

>> Leer más: Taxistas con números en rojo y una asamblea que promete polémica

“También aumentaron los repuestos y el combustible, está imposible, si uno viene ahorrando un pesito para cambiar la unidad y si aumentó el cien por ciento en un año, no se puede seguir”, explicó Iantosca, y afirmó: “Pedimos un pequeño aumento y lo hacemos simplemente para sostenernos, para poder seguir circulando, nada más”.

Los propietarios de taxis pedirán un aumento del 20 por ciento en la tarifa. “Esto es como para ir tirando, siempre y cuando no haya nuevos aumentos del GNC, y después hay que esperar a marzo a ver qué pasa. En este país nunca se sabe, ahora después del 27 no sabemos qué pasará”, comentó el representante del sector empresario de los taxistas.

5_Celina Mutti Lovera_69353517__20-03-2018__2.00x7.40.jpg A ajustar los relojes. La bajada de bandera diurna costará 37 pesos. Celina Mutti Lovera

Finalmente, Iantosca anticipó que no espera que el aumento se de “antes de que termine el mes”. “Confiamos en que el 1º de noviembre esté el cambio de tarifa, a fin de año siempre se respira un poquito, pero si no podemos aumentar antes, en enero y febrero es imposible. Esperemos que los concejales nos escuchen y salga el aumento.