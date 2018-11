Mario Cesca, titular de la Asociación de Taxistas Independientes de Rosario, salió a criticar la decisión de la AFA de aceptar como sponsor de la selección nacional a la empresa Uber

Aseguró que se trata "de una publicidad engañosa porque en muchas ciudades ese producto no existe y además Uber es una empresa ilegal, que no está habilitada en ningún lugar del país, salvo en Mendoza que funciona por un recurso de amparo".

En ese sentido, anticipó que los taxistas se presentarán en la Justicia para pedir que cese la publicidad como sponsor de la selección nacional.

>> Leer más: Uber ahora es selección





Polémico acuerdo. La empresa Uber, declarada ilegal en Buenos Aires y que quiere desembarcar en Rosario, será sponsor de la selección argentina de fútbol. El Ceo de la compañía norteamericana y el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, se sacaron una foto que avivó la polémica con taxistas y remiseros que se declaran en pie de guerra.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Cesca fue tajante al respecto: "De AFA qué podemos esperar. Me gustaría que se preocupara más que por los sponsors, por presentar un equipo que se pueda mirar".





Embed Taxistas rosarinos denuncian a la AFA por el sponsoreo de Uber en su camiseta: Mario Cesca, ... @laochoam830 https://t.co/To7d7U8FnP — RadioCut (@RadioCutFm) 21 de noviembre de 2018



Servicio que no existe. En cuento a la publicidad, expresó Cesca, "es engañosa. Antes de esta situación, pensábamos en hacer una denuncia en la Defensoría del Pueblo por publicidad engañosa. Están ofreciendo un producto que, acá en Rosario no existe. Me refiero a los avisos en televisión y otros medios. Pero además es una empresa ilegal. Uber no está habilitada, salvo en Mendoza que está con recurso de amparo"

"Están ofreciendo un producto que no existe y que es ilegal. Lo que haga la AFA correrá por cuenta de la AFA. Nosotros lo vamos a repudiar y la idea es denunciar esto en la Justicia porque ofrecen un producto que no existe y que por otra parte no existe", agregó Cesca.









Rotunda oposición. El representante de ATI aseguró que Uber "no tiene la más mínima posibilidad de operar en Rosario y en la provincia de Santa Fe. En Buenos Aires es ilegal. Nos llama la atención que sigan insistiendo con estas campañas publicitarias. Nos oponemos terminantemente a este tipo de publicidad".

Tal como lo anunció ayer La Capital, Uber anunció que piensa hacer pie en Rosario. La concejala radical María Eugenia Schmuck presentó un proyecto para que analice la posibilidad de regular los servicios que se prestan a través de aplicaciones de celulares, incluidas Uber.

Esta iniciativa generó un rechazo generalizado en todos los sectores taxistas, tanto propietarios como choferes.