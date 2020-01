Momentos de mucho nerviosismo y puja sindical se vivieron ayer por la mañana en inmediaciones de la sede del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, de Salta al 2800, cuando un grupo de partidarios del ex titular del gremio, Horacio Boix, quien había anunciado que se iba a hacer presente para retomar la conducción de la organización, intentó acceder a la sede.

Más allá de los fuertes cruces verbales, cuando Boix y sus seguidores llegaron a la puerta del sindicato, no pudieron ingresar.

Tal como adelantó LaCapital en su edición de ayer, el cuestionado ex líder de los peones de taxis anunció que iría a recuperar su cargo, que según dijo, contaba con el aval de una resolución del Ministerio de Trabajo.

Boix se presentó ayer por la mañana en las inmediaciones de Salta 2882, acompañado de una decena de personas. Si bien hubo un amague de querer ingresar, el ex titular del SPT se mantuvo al margen de recuperar su oficina.

"Hoy hubo otro amedrentamiento más de Boix, que mandó gente en situación de calle, pagos, no eran taxistas, mientras él miraba desde su auto importado, desde la otra esquina. Esos son los dirigentes gremiales que hemos tenido en la institución", contó el titular del gremio, Horacio Yannotti, sobre el incidente de ayer por la mañana.

"El Ministerio de Trabajo anuló la suspensión que me aplicaron por violar los artículos del estatuto y la ley de organizaciones sindicales", replicó ayer Boix por los medios, para insistir en sus fundamentos: "No se dictaminó nada en contra mío, sigo siendo inocente, no hay argumentos para mi suspensión ni mi destitución", enfatizó Boix, y continuó: "Me tienen que dejar entrar, tendría que haber un oficial de justicia que me permita ingresar para hablar con la comisión directiva".

Yannotti, lo cruzó. "Nosotros hemos apelado la decisión del Ministerio de Trabajo, del 6 de diciembre, y confiamos que nos van a dar la razón, porque hicimos todo como marca la ley, la asamblea que destituyó al Boix fue válida y los compañeros que participaron eran todos taxistas. Está mintiendo, como nos ha mentido siempre a nosotros", insistió el actual líder del SPT.

Mientras los miembros de comisión directiva esperaban a Boix, hubo un incidente frente a la sede gremial. No fue más allá de un intercambio de insultos, pero hubo momentos de marcado nerviosismo entre los taxista. Uno de los peones que se vio envuelto en la situación, Osvaldo Escobar, explicó cómo y por qué pasó lo que pasó.

"Estuve en su momento al lado de Boix, cuando un día, después de una asamblea en la que se lo votó para que esté al frente del sindicato por cuatro años más, me dijo «estos cuatro años me la llevo toda, tengo que vivir la vida», y entonces yo me fui, no me echó, como dice él", contó frente a los cronistas, en una improvisada conferencia de prensa.

"Lo que me dijo era claro, que todo lo que él pudiera recaudar se lo iba a llevar", contó esta mañana Escobar a LaCapital y añadió. "Yo ya estoy cansado de esto, y vengo acá a poner la cara y el pecho por los compañeros, porque Boix me mandó cuatro audios en los que me decía que si no me corría iba a correr sangre y los tengo bien guardaditos".

"Estoy seguro de lo que hago, porque sé lo que hay en el gremio y lo que es Boix, una lacra. Vos no venís por la institución, para mejorar el sistema, para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, vos venís a llenarte los bolsillos" afirmó Escobar, y exclamó: "A mí no me sorprende nada de Boix".

En el Casino

Ya existen nueve hechos de armas de fuego (seis de ellos balaceras a los domicilios de la actual conducción del gremio). Y en este marco, la investigación apunta a presuntos lazos entre las amenazas y quienes serían los autores del atentado homicida en el casino (ver aparte, sección Policiales)

El primer detonante fueron las acusaciones contra Boix de sus ex compañeros de comisión directiva por presunta malversación de fondos sindicales o desvío de fondos cercanos a los 3.750.000 pesos.

Apartado primero y expulsado después, tras el escándalo que se ventiló luego de un accidente automovilístico que lo tuvo a Boix como protagonista, Yannotti ocupó su lugar al ser convalidado en una asamblea del SPT.