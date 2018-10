Los dueños de taxis y los choferes se declararon en estado de alerta y movilización para reclamarle a la intendenta Mónica Fein que promulgue el último aumento de la tarifa aprobada la semana pasada por el Concejo Municipal.

Además, y en consonancia con el pedido por la tarifa, también exigieron el pronto tratamiento de la ordenanza que establece un endurecimiento de multas para remises ilegales.

Marcelo Díaz, referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), consignó que esta mañana representantes de esa entidad y del Sindicato de Peones de Taxis se encontraban reunidos para analizar los pasos a seguir ante la demora de la municipalidad en poner en vigencia el nuevo cuadro tarifario.





>> Leer más: El Concejo aprobó el aumento en los taxis y remises





En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Díaz remarcó: "Estamos preocupados por la desconsideración total del municipio hacia nuestro sector. El último aumento tarifario de emergencia aprobado la semana pasada, todavía no fue promulgado por la intendenta. Esto es muy grave. El GNC ha aumentado un 30 por ciento en un mes y necesitamos una nueva tarifa para cubrir este gasto".

"La intendenta no sólo no ha firmado el decreto del aumento sino que tampoco resolvió el proyecto de ordenanza para establecer un fuerte incremento de las multas para los remises ilegales. No hay una decisión política para terminar con la ilegalidad de los remises porque este tema no se ha tratado. Esa es la preocupación que emerge de este sector", agregó Díaz.











El dirigente dijo que desde Catiltar se pretende que "el aumento de tarifas salga sí o sí. Es una vergüenza. El decreto estaba en el despacho de la intendenta para su firma y todavía no lo ha firmado. En esta reunión vamos a decidir los pasos a seguir".