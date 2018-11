José Iantosca, referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), salió a atacar con dureza a la empresa Uber que tiene definido instalarse en Rosario con su novedoso sistema de traslados, y no dudó en señalar que esa firma "busca acceder a un negocio millonario sin pagar impuestos en Rosario".

Aclaró que la compañía puede instalarse en Rosario "si cumple la normativa vigente", pero a la vez aclaró que la ciudad "no tiene que incorporar más servicios", y además acusó a la concejala María Eugenia Schmuck, quien promueve la discusión del tema en el Concejo, "de apoyar la estrategia de Uber".

Iantosca exteriorizó su enojo esta mañana al escuchar a Juan Labaqui, gerente de Comunicaciones para el Cono Sur de Uber, afirmar que "en ninguna de las ciudades del mundo donde opera Uber desapareció el taxi. En Londres o Nueva York siguen funcionando". En declaraciones a La Ocho, el empresario remarcó que ambos sistema pueden funcionar simultáneamente.





Embed Iantosca: "El Ceo de Uber es un mentiroso, si vienen en Rosario nos fundimos todos": El tesorero ... @laochoam830 https://t.co/YThfu4mScp — RadioCut (@RadioCutFm) 20 de noviembre de 2018



En la misma emisora Iantosca remarcó sobre las declaraciones de Labaqui: "No puede decir que van subsistir los dos sistemas como Uber y los taxis en Rosario cuando en el mundo hay grandes peleas. En Nueva York los taxistas se suicidan. En San Francisco quedaron sólo 2.500 taxista. En Miami, el taxi prácticamente no existe. La verdad vemos una gran mentira. Agregar una gran cantidad de gente haciendo el mismo trabajo que hacemos nosotros, está demostrado que no alcanza para los que estamos", afirmó Iantosca.





>> Leer más: Uber expande su plan de negocios en Argentina y le apunta a Rosario





El representante de los dueños de taxis en Rosario afirmó que "hay un negocio millonario y Uber se quiere quedar con eso", y así apuntó contra la edila María Eugenia Schmuck, quien impulsa un debate en el concejo para que se discuta la inserción en Rosario de esa plataforma digital para viajes.

"Es infernal el monto de dinero que se van a llevar del país sin pagar nada. Esa plata que hoy dejamos los taxistas, los remiseros y el colectivo en Rosario se la van a llevar a San Francisco. O triangulando ese dinero. Primero va a las islas Seychelles, a Holanda y recién después a San Francisco", afirmó.









Intosca criticó con dureza a la concejal Schmuck, quien promueve el tratamiento del desembarco de Uber en Rosario. Dijo que la legisladora favorece a la estrategia de la empresa. "Sino no entiendo cuál es su objetivo. Hay que ver cómo está el gobernador (Alfredo) Cornejo en Mendoza, cómo está (Ricardo) Gil Lavedra defendiendo a Uber en Buenos Aires. Hay un sector del radicalismo que trabaja fuertemente en esto. Una persona que está empeñada en quitarle el trabajo a diez mil personas que no la están pasando bien, agregando más unidades, es porque defiende los intereses de Uber".