Taxistas confían en que el poder político le dirá "un rotundo no" a Uber

Uno de los referentes de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca, ratificó el estado de "alerta y movilización" ante la posibilidad de que desembarque Uber en Rosario y confió en que el poder político, tanto municipal como provincial, le dirá "un rotundo no" a esa plataforma de movilidad. Y fue más allá al destacar que otra empresa como Cabify -que está hace tiempo en la ciudad- "opera en forma ilegal y hay que clausurarla".

En declaraciones al programa Zysman 830, que se emite por La Ocho, Iantosca fue consultado sobre el posible desembarco en Rosario de la aplicación Uber y al respecfto indicó: "Uber está en la cabeza de todos. Aquellas personas que viajan utilizan Uber, hace un año y medio que hacen publicidad en Rosario, tanto como para sumar pasajeros como conductores. Por eso siempre estamos en estado de alerta y movilización".

Sin embargo, Iantosca no dejó pasar por alto la presencia de la competidora de Uber, Cabify: "Cabify opera legalmente en Rosario. Sólo tiene 13 autos, cobra un 30 por ciento de la recaudación, lo está haciendo funcionar en forma ilegal y ahora vamos a ir por la clausura".

El directivo de Catiltar amplió que Cabify "trabaja con una aplicación, no trabaja con la legalidad del reloj del remís como corresponde y cobrando un 25 por ciento más caro, como sale el remís en Rosario. Es lo mismo que Easy Taxi, que no existe más. En Rosario no puede existir una misma empresa que sea de taxis y remises, por lo tanto viola las ordenanzas y hay que clausurarla".

Iantosca se mostró confiado en que el poder político, tanto municipal como provincial, le dirá "un rotundo no" a Uber para que este tipo de empresas "no vengan a desregularizar el sistema de transporte de Rosario y vengan a precarizar aún más el trabajo. Creo que políticamente estamos fuertes".

Sin embargo, alertó que su temor pasa porque esta empresas vengan "clandestinamente" y le hagan "perder fuerza al municipio para poder controlar la ilegalidad de estas empresas".

Por otra parte, el directivo de la cámara de titulares de licencias de taxis se mostró satisfecho con el último aumento de tarifa otorgado al sector al señalar que "el impacto fue muy favorable, tanto en cantidad de viajes como en recaudación. La verdad que en ese aspecto estamos muy contentos y es un respiro para el sector".