Tatuajes para embellecer y "reparar" los cuerpos

Erica, artista plástica y tatuadora, lleva 14 años dibujando sobre la piel. Gratuitamente, ofrece a las mujeres con mastectomía la reconstrucción de sus pezones Erica González es artista plástica, graffitera y dibujante, lleva años desplegando su arte sobre la piel. Cuando trabajaba "de lo que fuera" para pagar una pieza de pensión pasó a ser Erica Chun Li, un chiste entre sus amigas; se fue a Buenos Aires y dibujó para grandes estudios de animación en espacios llenos de goteras y artistas hacinados, aprendió el oficio de tatuadora y, cansada vivir ahogada económicamente, dio la pelea de abrirse paso en ese oficio de varones donde avanzó no sin tener que soportar empujones. Tatuó a los amigos de la pensión, lo hizo en bares y tuvo su primer estudio después de casi una década. Hoy en la planta alta de Mitre al 700, su nuevo espacio desde hace un año, no sólo lleva adelante sesiones de más de seis horas para tatuar lo que llama "grandes piezas", que pueden ocupar todo un brazo, sino que además ofrece a las mujeres que pasaron por una mastectomía la reconstrucción de sus pezones. Lo hace cobrando apenas los costos de materiales. Lo aprendió de una amiga brasileña y asegura que "es una responsabilidad enorme. Cada vez que lo hago, me genera mucha más presión que cualquier dibujo, es como reparar esos cuerpos, y tiene que salir bien".

Cuando pasó de González a Chun Li, Erica hacía bastante que había dejado su Bahía Blanca natal y algo menos desde que había pasado por La Plata para estudiar Bellas Artes y dibujo animado. En Rosario, empezaba a aprender a tatuar y trabajaba en un cyber, esos espacios que para 2003 eran los únicos donde había buena conexión a internet, y se chateaba por el Messenger o el ICQ con raros "nicknames".

"Había una publicidad donde un freacky chateaba con una chinita que se llamaba Chun Li y, como elegí ese nick, mis amigas de la pensión empezaron a llamarme así y me quedó", recuerda. Primero lo puso en sus graffitis y ahora, afirma, le recuerda de donde viene.

"Fue un momento de mucha pobreza", dice. Pleno 2001, se había recibido en La Plata y buscaba un trabajo que no aparecía. Volvió a Bahía Blanca y, buscando trabajo en España, encontró en Rosario un estudio que trabajaba para Europa haciendo dibujos animados y se ofreció.

Así llegó y fue su papá, que se había ganado unos pesos en la quiniela, el que le regaló la máquina de tatuar. "En ese momento, pocas mujeres tatuaban, no estaba bien visto y fue muy duro", dice sin dudar. Fue en Ruta 66, el lugar donde compró la máquina de tatuar donde conoció a Guillermo "El Pelado" Serra, que le enseñó las primeras armas del oficio.

"Empecé soldando las agujas en su estudio y fui aprendiendo, comencé tatuando en la pensión donde vivía, a mis amigos, repasando tatuajes para practicar", recuerda. Se fue a dibujar a Buenos Aires, trabajó para estudios grandes, pero "cobrando dos pesos" y siguió tatuando en uno de los locales de la Bond Street, una galería ícono de los tatuadores porteños.

Ahí arrancó de aprendiz y terminó de formarse, pero tuvo que avanzar a los empellones entre los varones. "No fue fácil —repite—. Me llamaron con la consigna de que iba a tatuar chicas que no se querían tatuar con varones, pero este es un oficio que se aprende así, con alguien que te quiera enseñar y eso a veces cuesta encontrar. Te miraban como diciendo «qué hace esta piba tatuando»".

Arte

Cuando habla de los tatuadores con los que aprendió en Buenos Aires y al volver a Rosario, Erica se refiere siempre a artistas y así se ve el lugar donde trabaja, y donde despliega todos su arte: el tatuaje, pero también el dibujo. "Hubo una primera generación de tatuadores que sólo copiaban y calcaban, yo aprendí con una segunda generación que empezó a dibujar y a hacer los diseños", cuenta sobre estos últimos diez años, donde las redes sociales que arrancaban le dieron un buen espaldarazo.

"Tengo una formación artística que exploto a través del tatuaje y sigo intentando capacitarme y formarme todo el tiempo con los artistas que están marcando este momento del tatuaje", dice al comentar los viajes que pudo hacer ya varias veces a Brasil y a Europa.

La técnica, el dibujo, las composiciones son ejes constantes de su trabajo, y afirma estar todo el tiempo pensando "en el hacer artístico más allá de los tatuajes". Por eso, cuando dibuja sobre los cuerpos, explica que los piensa "cómo una escultura", y agrega que "es sobre un cuerpo tridimensional que obliga a pensar en piezas que acompañen la anatomía para que le quede lindo, que no queden agresivos de acuerdo al cuerpo, y se trata de pensar con la persona lo que mejor quede, porque se trata de embellecer el cuerpo".

Reconstrucción

Sin embargo, a veces no sólo se busca embellecer, también se pretende reparar. Conoció en Brasil técnicas de pigmentación permanente que hacía una amiga y que utilizaba para reconstruir pezones de mujeres con mastectomías totales o parciales —extirpación de las mamas— que habían sufrido cáncer, y fue suficiente para arrancar.

"Siendo mujeres, trabajando un montón y aprendiendo a hacer, cómo no hacer y gratis", dice sin dudar. Asimiló la técnica y empezó ofrecer el servicio en forma gratuita. "Es realismo, tratar de copiar de una fotografía y, en los casos en que la mujer tenga el otro pezón, de la manera más fiel posible la forma y la coloración", detalla. Y añade: "Hay cicatrices, proporciones y esas son todas cosas a tener en cuenta para hacerlo y que quede bien".

La primera vez se la hizo a una chica que había llegado a su estudio a través de un amigo tatuador, y trabajó en ambas mamás. Pero depende de cada caso. A veces pueden hallarse cicatrices por lo que Erica asegura que no siempre se pueden hacer los pezones. Entonces, es necesario plantear un diseño que las cubra. Eso fue lo que sucedió cuando la consultó una trans. "Lo charlamos y ahí me di cuenta de que también podría necesitar recuperar eso de su cuerpo", admite.

Erica intenta abstraerse porque no duda en decir que "es una experiencia fuerte y que sensibiliza mucho al ser mujeres que vienen dando pelea por su vida o, en el caso de chico trans, en busca de ese cambio", y afirma: "Es otra cosa, me genera mucha presión y tiene que salir bien; vienen a buscar reconstruir ese cuerpo y alguna me dijo que se trata de recuperar vida y la feminidad. No es un tatuaje, es otra cosa".

Se viene un encuentro con 200 especialistas del mundo