Tarifa de taxis: titulares de licencias cuestionan el estudio de costos y evalúan medidas

Este jueves, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, José Iantosca, referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis y Remises (Catiltar), consideró que ese porcentaje no refleja el real atraso de su estructura de costos.

"Vamos a insistir con el 40% de aumento en la tarifa. Ese estudio de costo (presentado por el Ente de la Movilidad) no refleja lo real, porque el desfasaje es muy superior. Por ejemplo, un seguro contra terceros completo –recordando que el seguro para un taxi es mucho más caro que para un auto particular– cuesta $26.500 por mes para un auto modelo 2017 y son muy pocos los taxistas que pueden salir a pagar esa cuota".

"Ese estudio de costos -continuó Iantosca- no habla de prevención de choques o de prevención de juicios laborales, de indemnizaciones, de enfermedades inculpables, etc. Se hace muy difícil porque con una inflación de la cual ni nosotros ni los concejales ni el intendente tenemos la culpa, discutir este porcentaje no tiene sentido. El municipio tiene que acompañar".

Asimismo, advirtió luego que "si no acercamos posiciones, el lunes haremos una asamblea donde se resolverán las medidas a tomar. Hay mucha bronca en el sector porque no se entiende nuestra posición. Salimos a trabajar todos los días, no nos guardamos nada. Todos los taxis están trabajando y más no podemos hacer".

El Concejo trataría el pedido de aumento la semana próxima

En tanto, la concejala Verónica Irizar, titular de la comisión de Servicios Públicos, señaló en "Todos en la Ocho" que los taxistas hicieron una propuesta, donde plantean dos ajustes, uno de un 40% ahora y un 30% en septiembre. "Es complejo pensar en esos números por la realidad de los usuarios y porque las paritarias no han tenido guarismos similares en ese aspecto. Por eso debemos pensar en el equilibrio de cómo impacta en el pasajero el incremento de la tarifa", señaló la edila.

"A pesar del esfuerzo que hicieron en diciembre (los taxistas) cuando discutimos por última vez tarifas, el sistema no está dando respuestas a la demanda que tiene la ciudad. En esa discusión estamos, sabiendo que debemos sostener el sistema pero entendiendo que hay que mostrar un equilibrio entre mejorar y no empeorar las condiciones del sistema y la posibilidad de pago de los usuarios. Intentaremos llegar a un acuerdo la semana próxima. Seguir dilatando el incremento implica empeorar un sistema que ya está golpeado por el impacto que tuvo por la pandemia", redondeó Irizar.