Tarifa de taxis: los titulares de licencias reclaman un aumento antes de fin de año

Díaz agregó: “Si sumamos todos estos meses en que siguieron aumentando los insumos como los repuestos y los seguros tenemos un desajuste muy importante en la tarifa. Por eso es que solicitamos una modificación del costo del servicio”.

El representante de Catiltar dijo que cuando se hizo el estudio de costo en julio la discordancia de la tarifa era del 75 por ciento y en el mes de septiembre la Municipalidad otorgó un aumento del 35 por ciento. “Eso quiere decir que quedó casi un 40 por ciento de desnivel y se le sumamos la inflación que hubo entre julio y noviembre, con un 6 ó 7 por ciento mensual, tendremos una idea de todo lo que está atrasada la tarifa. No hay misterios”.

Al consultado sobre cuál debería ser el porcentaje de aumento que debería tener la tarifa de aquí a fin de año, el representante de Catiltar optó por la prudencia y esperar el resultado del próximo estudio de costo oficial.

“Nosotros estamos realizando nuestro propio estudio de costos para cotejar con el de la Municipalidad. El que vale es el oficial, que es el que tomarán en cuenta los concejales. En la ciudad de Buenos Aires fijaron un aumento del 20 por ciento. En Córdoba pidieron un 40 por cierto y les dieron un 20. Más o menos en esos números estaríamos”, señaló.

Pero también aclaró: "no podemos mirar solamente el desbalance de los números, también tenemos que pensar en el usuario, porque si no aumentan los sueldos tampoco podrán subirse a un taxi. Siempre llegamos a acuerdos con los concejales para poner un número accesible. La idea es no perder pasajeros y mantener una renta que ya de por sí es muy difícil”.

El último aumento de la tarifa de taxis y remises se puso en vigencia el 19 de septiembre. Desde entonces, la bajada de bandera en horario diurno quedó en 239,20 y una ficha cada cien metros de 11,30; mientras que la tarifa nocturna, fines de semana y feriados se estableció entre los 279,60 y los 290,40 pesos la bajada de bandera y 12.80 la ficha cada cien metros.