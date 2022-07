Tarifa de taxi: el gremio que nuclea a los choferes pide un aumento del 40 %

El líder del gremio de los choferes remarcó que el taxi “es una actividad que no está subsidiada y lamentablemente el hilo se corta por lo más delgado, el trabajador termina perjudicado con su magro salario y la mala registración, sin percibir vacaciones, aguinaldo. Es muy fácil arreglar una tarifa con un 30 por ciento de aumento, sabiendo que el estudio de costo da una cifra que no tiene nada que ver con eso”.

Yannotti estimó que el atraso de la tarifa “rondaría entre el 60 y 70 por ciento, que no debería volcarse de un día para otro a la actual tarifa. Hay que sincerar la tarifa. El taxi no es una actividad subsidiada, ni siquiera en combustible ni aportes patronales. Lógicamente tiene un costo operativo muy distinto al del servicio de colectivos. Hoy por tener, tener un vehículo en buenas condiciones trabajando, con dos personas a cargo, tiene un costo. Tampoco podemos escapar a la realidad social. Estamos siempre con la sábana corta, corriendo detrás de la inflación”.

“Hoy, la tarifa tendría que subir un 40 por ciento. Hay que tener cuenta que, desde la última actualización, hubo aumentos de combustibles. El problema está en que el trabajador recauda y después va al supermercado y no le alcanza. Un ejemplo: un trabajador taxista con un promedio de diez horas diarias no alcanza a los cien mil pesos. Estamos en un problema grande. Por ese motivo no se consiguen choferes”, agregó Yannotti.

Al ser consultado sobre el anuncio de la Municipalidad de sumar 50 licencias más a la flota de la ciudad antes de fin de mes, el sindicalista remarcó: “Yo creo que no van a conseguir choferes. El problema no es la cantidad de taxis, no hay choferes que los manejen. Si no se arregla la situación contractual no habrá solución”

“Tenemos más de un 70 por ciento de trabajadores que están mal registrados. El municipio no toma cartas en el asunto, no hace un seguimiento, pero esta es una buena oportunidad para realizar un chequeo de cómo se registra a esos empleados”, concluyó.