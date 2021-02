En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Taparelli aseguró: "Yo siempre me sentí secretario de Cultura en las sombras. Siempre tuve la suerte de trabajar mancomunadamente con todos los secretarios de Cultura. Es decir, esto es prácticamente la misma tarea. Siempre defendí la cultura, de obtener los mayores resultados con los menores recursos. Eso es lo que reina en esta época. Estamos en una pos guerra. Haremos como se hizo en Europa después de la guerra: es tiempo de levantar las fábricas".

"Tenemos una gran cantidad de espacio público. Como en los teatros sólo se puede usar sólo el 30 por ciento, vamos a usar el cielo como escenario. También quiero que se generen herramientas de trabajo con la cultura, para la gente vinculada al área y para la gente en general", señaló. Y al paso tiró que impulsará, entre otros proyectos que tiene en carpeta, un mercado de pulgas en la plaza Las Heras, en la zona sur de Rosario, “para mujeres mayores de 50 años”.

Y precisó: “Nos interesa el mercado de pulgas porque puede participar cualquiera. Cualquiera tiene cachivaches para ofrecer y exponer para formar parte de un proyecto. Esto hace que la gente llegue al lugar y se quede. Y cuando la gente se queda genera economía. Vamos a generar este tipo de economía. También vamos a impulsar los teatros, la danza, la música”.

Inclusión, Economía y batucada

“Vamos a direccionar la gestión de Cultura para movilizar la economía, para que sea genuina no sólo para los actores sino también para la gente en general”, agregó. Taparelli tomó como ejemplo la gestión realizada en el barrio de Pichincha y utilizó una metáfora para definir su gestión: "Pichincha antes era un barrio que daba miedo. El ferrocarril había muerto. Y hoy está transformado. Si ponemos en una balanza de un lado a la sociedad sana y del otro a la enferma, el plato se inclina hacia la sociedad sana, porque la enferma es muy pequeña. Entonces, la responsabilidad es de la sociedad sana para curar a los enfermos. Tenemos que incluir la palabra inclusión. Vamos a incluir a todo el mundo en esta gestión".

El funcionario anticipó que piensa organizar "un mundial de batucada. Hasta que organizamos los carnavales en el parque Scalibrini Ortiz, nadie salía a tocar un tamborcito en Carnaval. "Ibamos a los barrios y nos poníamos a tocar en una esquina, y al rato llegaban los pibes descalzos y con los palitos y una botella para tocar percusión. De una batucada de 10, después había 70 chicos percusionando. Haremos un concurso de batucada en el Scalabrini Ortiz, en un lugar que no le rompa las guindas a los vecinos".

Al ser consultado sobre la situación en el Museo de Bellas Artes Castagnino, que enfrenta una complejo problema por goteras que pone en riesgo una valiosa colección, el funcionario expresó: "Habiendo un capital para hacer una reforma magnífica me parece raro que no haya para reparar una membrana. Eso son las personas. Si me cae una gota en la cabeza, voy al techo y reparo el agujero. Es una cuestión de atención".

"Es el momento de cuidar, no de crecer. De sostener lo que tenemos. Lo extra del crecimiento se utilizará para que la sociedad sobreviva. Pongamonos espalda con espalda, busquemos lo mejor de cada uno y trabajemos en forma mancomunada. El sinónimo de mi gestión será puente".