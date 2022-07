Susto para una madre que iba con su beba de 9 meses: explotó el motor del auto y se incendió

En declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Karen relató que "venía por Circunvalación directo hacia mi casa. Me había quedado a dormir en la casa de una amiga y le estaba llevando el auto a mi marido que tenía que tenía que irse a trabajar a la mañana. De repente comenzó a hacer un ruido muy fuerte el motor. En un primer momento pensé es que se me había reventado una rueda, así que puse las balizas y me tiré a la banquina. Cuando me bajo veo que empezó a salir humo y fuego del capó. Tenía a mi hija asegurada atrás en su sillita así que fue lo primero que hice y después comencé a pedir ayuda".