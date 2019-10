La Cámara de Droguerías e Insumos Médicos de Rosario (Cadin) resolvió suspender la entrega de medicamentos e insumos médicos a hospitales y centros de salud dependientes de la provincia de Santa Fe, debido a los retrasos en los pagos que viene sufriendo desde que comenzó el año y que en los últimos meses se agudizaron.

“Después de estar en reunión permanente y dialogar durante 45 días con las autoridades de salud, se decidió la no entrega de medicamentos e insumos médicos debido al atraso en los pagos”, adelantó esta mañana el vocero de la entidad, Miguel Buz en diálogo con el programa “Zysman 830”, que se emite por La Ocho.

Asimismo, explicó que los pagos se dividen en dos grupos: los de los medicamentos, que se pagan a los 45/60 días de haber sido entregados, y los de los insumos médicos en general, que son los que actualmente registran deudas desde el pasado mayo. “Los Samco, incluso, tienen deudas de marzo y abril”, detalló Buz.

“La situación es insostenible, hemos perdido con la devaluación, con los impuestos que pagamos para poder ser proveedores; y además no sabemos qué puede ocurrir con la transición de gobierno”, explicó Buz, y añadió: “Tomamos esta decisión para proteger nuestro patrimonio y las fuentes de trabajo”.

“Un peso y un millón de dólares es lo mismo, ya es una falta de respeto un atraso desde el mes de abril para los insumos médicos”, enfatizó el directivo de Cadin, y agregó: “Estamos en la búsqueda de una solución, pero parece ser que las autoridades no valoran la salud y le dejan la posta al gobierno que viene”.

Los insumos médicos registran aumentos tras la devaluación. (Foto: H. Rio) Los insumos médicos registran aumentos tras la devaluación. (Foto: H. Rio)

Buzz reveló que le pidieron una reunión al gobernador electo, Omar Perotti, para plantearle el problema y conocer cuál es el plan que tiene previsto poner en marcha para la salud en la provincia. Confió que esperan que de ese encuentro poder llevarse un panorama más claro de cómo se afrontarán las deudas y qué les espera en el futuro.

Consultado sobre el impacto que tendrá en la prestación de la salud pública el corte de suministro de medicamentos e insumos médicos, Buz señaló: “Esta no es una decisión fácil para llevar adelante, pero yo elegí ser empresario y ellos eligieron ser políticos, para eso hay que tener tacto y saber cuáles son las prioridades. No hay algo más sensible que la salud”.