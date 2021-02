El titular de la Cámara de Supermercados de Rosario, Sergio López, planteó como un "despropósito" que en la provincia no se consigan los cortes de carne a precios populares: "Tenemos el derecho, tanto los comercios como el público en general, de tener estos cortes. El cliente los pide porque le informan que van a estar en todos lados y no están".

"No solo vemos el interés sino las necesidades de tener un acuerdo. Es un despropósito que en una provincia y en un país que son grandes exportadores de carne, no tengamos los cortes para todos", añadió, en diálogo con La Capital.

Los cortes y sus respectivos precios por kilo son: tira de asado, 399 pesos (29% por debajo de diciembre); vacío, 499 pesos (20%); matambre, 549 pesos (13%); tapa de asado, 429 pesos (15%); cuadrada/bola de lomo, 489 pesos; y rosbif, 399 pesos (12%). También se suman la carne picada (265 pesos) y el espinazo (110 pesos), incluidos en el programa Precios Cuidados.

Según contó López, el 25 de enero tuvieron una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, y con la secretaria de Comercio Interior nacional, Paula Español, donde plantearon "la situación de querer participar de los cortes populares, dispuestos para que cada local tenga la posibilidad de que todos los vecinos puedan acceder a esos productos".

Sin una respuesta inmediata por parte de las autoridades nacionales, desde la cámara volvieron a solicitar esta participación luego de que la Nación acuerde este programa con las grandes cadenas de supermercados. Al respecto, López dijo: "(Las grandes cadenas de supermercados) están en las grandes ciudades y en muchas provincias, pero los que no tienen acceso a esas cadenas se quedan sin los cortes. No llegan a los sectores más necesitados, que precisan esos precios".

"Tenemos una provincia donde hay frigoríficos, pero están abasteciendo a Buenos Aires y a Capital Federal, mientras en Santa Fe no tenemos los cortes para los negocios de proximidad", remarcó el titular de la cámara que nuclea a 100 empresas con 140 locales.

López ratificó el interés por participar del programa, asegurando que están "dispuestos y exigiendo esa participación a través del consumidor", quien pregunta en los comercios por qué no están los cortes de carne a precios populares, y sin entender esta medida: "Queremos explicaciones de por qué motivo no podemos armar un programa federal, si estamos dispuestos a entregar estos productos al consumidor. No entendemos por qué teniendo los frigoríficos exportadores en Santa Fe, no podemos tener los cortes".

Desde algunas carnicerías de la ciudad dieron cuenta de lo manifestado por el titular de la cámara. Los carniceros y encargados de pequeños supermercados coincidieron en que "en algún momento" esperan que el beneficio de los precios populares en los cortes mencionados llegue, aunque no pudieron dar mayores precisiones ya que el acuerdo que se firmó la semana pasada solo engloba a grandes cadenas de supermercados.

También, indicaron que fueron varias las personas que preguntaron si los cortes ya se podían conseguir y que los tomaba por sorpresa la negativa. "Los anuncios que se puedan hacer son distintos a los hechos", manifestaron desde uno de los comercios.

Solución provincial

Si bien no tuvieron respuesta para participar a nivel nacional, López anticipó que se vienen reuniones con autoridades provinciales para tratar de conformar un acuerdo de precios en todo Santa Fe.

"Hay entusiasmo para participar de un programa de la provincia. Tendremos una reunión los supermercados, carniceros, matarifes y frigoríficos para ver si podemos hacer algo con respecto a eso", detalló, para agregar: "Ya que no nos convocan a nivel nacional, queremos uno a nivel provincial".

"El problema de raíz es la inflación. No nos corresponde ni a nosotros, ni a la industria ni al consumidor. Hay que ocuparse del problema porque es imposible hacer un acuerdo de precios con esta inflación", concluyó.