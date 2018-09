Sukerman criticó la falta de información sobre videocámaras

Luego de la comisión de Seguridad del Concejo Municipal diera curso ayer a un pedido de informes para que tanto el municipio como la provincia remitan los planos con la ubicación de las videocámaras de Rosario, el edil justicialista Roberto Sukerman denunció el incumplimiento de la ordenanza 9.025 que regula el uso de estos dispositivos de vigilancia.





"Desde que la ordenanza fue aprobada en 2012, la Municipalidad de Rosario incumplió sistemáticamente su aplicación. Si esto no hubiera ocurrido, no habría necesidad de realizar pedidos de informes", expresó el edil en relación con la necesidad de conocer la ubicación de los aparatos, planteada por el edil Gabriel Chumpitaz. La preocupación había sido promovida anteayer por la radical María Eugenia Schmuck en la comisión de Seguridad. El fundamento se basó en la falta de datos precisos para responder a las inquietudes de vecinos que solicitan la instalación de domos en los barrios.

En ese sentido, ayer Sulerman explicó que la norma de su autoría y aprobada por el cuerpo prevé la confección de un registro que debe tener la información de la cantidad de cámaras instaladas y su localización, que debe realizarse de acuerdo al mapa del delito.

Además, señaló que "el municipio nunca avanzó en la reglamentación de la ordenanza", así como tampoco se colocaron los carteles indicativos "para informar de manera clara y permanente su emplazamiento".

Por otro lado, recordó que también se ha violado el artículo 9 que establece el secreto sobre el contenido de las filmaciones "cada vez que el Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro facilitó la divulgación de las imágenes en los medios de comunicación".

Sukerman subrayó también que "nunca se avanzó en la realización de convenios con el sector privado con el objetivo de incorporar cámaras de seguridad de particulares al sistema de monitoreo público".

Y para finalizar, el concejal comentó: "No es inocente el incumplimiento del socialismo dado que de esa forma impide que los concejales y la ciudadanía toda puedan controlar sus actos de gobierno, sobre todo en un tema tan sensible como lo es la seguridad, recordando las denuncias también sistemáticas de mal funcionamiento de las cámaras y que, ante los casos de inseguridad más resonantes de los últimos años, no funcionaban o casualmente no captaron los sucesos".