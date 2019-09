Sugieren limpiar la costa

Un usuario de Facebook sugirió a través de La Capital "aprovechar" la bajante del río para que la Municipalidad limpie las costas de la ciudad. Consultado ante esta iniciativa, el referente del Taller Ecologista, Mirko Moskat, manifestó que alientan este tipo de ideas, pero "también es bueno sugerir no perder de vista las causas de fondo, que no son solamente hábitos de poco cuidado del entorno, sino sobre todo lógicas de producción y consumo que no son sustentables en ningún caso".

"Nos interesa que las acciones no sean sólo realizadas desde la buena voluntad individual, sino también organizadas y colectivas, sin dejar de marcar que los principales responsables de estos problemas son las grandes empresas que introdujeron modos de consumo que masificaron el uso de descartables, y el Estado permitiendo esto", opinó.

El grupo El Paraná No Se Toca, dedicado a la defensa de los ríos y sus humedales, participará del Ciclo de Ecología, que se realiza todos los lunes en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. La actividad será el 30 de septiembre, a las 20. Allí se darán a conocer las actividades promovidas por la agrupación.