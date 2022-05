Suenan las trompetas: hubo "pipa de la paz" entre los músicos estables y el municipio

Sin embargo, como todavía no se activó ninguna medida, los músicos advirtieron este lunes a La Capital que siguen en "estado de alerta" y "si en 15 días no se cumple con lo pactado se seguirá con los conciertos y reclamos ", advirtió uno de los integrantes de la Orquesta de Cámara municipal, Martín Marino.

Tanto músicos y músicas de la Orquesta de Cámara como los del Ensamble de Vientos, el Quinteto de Cuerdas y de Vientos del municipio se apostaron en la repartición con sus instrumentos y pancartas para poner de manifiesto lo que consideran un presente de "vaciamiento y precarización laboral".

Así lo habían adelantado durante el fin de semana cuando anunciaron que estaban en asamblea permanente para discutir una serie de falencias que dicen padecer y que no son atendidas por esta gestión municipal.

Tanto los integrantes de la Orquesta de Cámara, el Ensamble de Vientos, el Quinteto de Cuerdas y el de Vientos presentaron una batería de reclamos laborales que acompañaron con tres conciertos durante la semana pasada; medidas de fuerzas que contaron con el apoyo de las orquestas de Córdoba, Salta, Avellaneda, la Sinfónica de Rosario y la Nacional.

Cada vez se apostaron en el hall de la secretaría de Cultura del municipio mientras algunos de ellos junto a gremialistas se reunían con los funcionarios para presentar los pedidos: un presupuesto atrasado desde hace dos años, falta de concursos para completar los cargos de los grupos y seguro para los instrumentos, entre otros.

Mesa de trabajo

En el segundo punto de la carta, las partes se comprometieron a conformar una mesa de trabajo quincenal para "dar respuesta a las situaciones planteadas por los organismos y "garantizar" su normal funcionamiento.

La palabra "garantizar" no es menor cuando los músicos y músicas aducen que por fallecimientos y jubilación de algunos compañeros y compañeras no llegan a conformar los quintetos, por ejemplo. "Con la gente del Sindicato nos fuimos conformes de la reunión donde se formó el acta acuerdo, dejaremos pasar quince días si no volveremos a manifestarnos y ya no solos. Hay otros grupos culturales del municipio que también adhirieron a nuestra lucha porque tienen sus propios reclamos, no estamos solos", Marino.