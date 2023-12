Subsidios al transporte: advierten que no se podrá pagar el aguinaldo

El sistema de transporte vuelve a estar tensión y podría haber conflicto la semana próxima si los empresarios no pagan el aguinaldo.

El gobierno nacional anticipó que a partir de enero no habrá subsidios para el transporte urbano. Ante el anuncio, los empresarios del sector de la provincia de Santa Fe avizoran dificultades serias para poder afrontar sus obligaciones y brindar el servicio. No descartan, además, un inminente frente de conflicto .

“No tenemos ninguna novedad de la Secretaría de Transporte . Estamos en Buenos Aires para reunirnos con los funcionarios. Vivimos en una situación muy compleja , porque el lunes tenemos que pagar el aguinaldo y no tenemos idea de cómo se van a liquidar los subsidios que nos deben”, advirtió Ingaramo.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , el representante de los empresarios argumentó el estado de situación: “La semana pasada tuvimos un aumento del combustible del 30%, ayer hubo otro 37%. Pasamos de un gasoil a $350 pesos a otro a $620 o $660. Es un tema muy difícil. O hay paro porque no se puede pagar el aguinaldo o se para porque no se puede cargar combustible”.

colectivo bondi Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Con relación al pago del sueldo anual complementario, Ingaramo subrayó: “No lo podemos pagar. Veremos qué hará la provincia de Santa Fe, porque no sabemos qué decisión tomará después de los anuncios del gobierno nacional. Nosotros teníamos todos apalancado a la liquidación de los subsidios que tiene que pagar Nación. Desconocemos cuál será la política de subsidios a partir de enero. Anoche, el ministro Caputo dijo que los subsidios se reducirán al 35% en Buenos Aires. Pero no habló del interior”.

Si se cumple lo anunciado por Nación, “en Rosario y en Santa Fe tendremos una tarifa arriba de los $500 sin subsidios. No hay forma de paliar los incrementos del combustible y de repuestos porque ya se dispararon. Esto amerita a que nos reunamos con los funcionarios de cada jurisdicción para que nos digan qué decisión van a tomar”.

>> Leer más: Sin subsidios el boleto en Rosario se iría a casi $700

Mañana debuta en Rosario la nueva tarifa de boleto, cuyo valor se estableció en $240, e Ingaramo no duda en decir que ese valor debería duplicarse. “Con todos los incrementos que hubo, el gasoil se fue por las nubes, lo mismo ocurre con los repuestos. Un colectivo que valía $90 millones, hoy cuesta $180 millones. Si nos quitan los subsidios, faltarán unidades. Veremos si Santa Fe seguirá con los aportes. Además, no hay interlocutor con quién hablar porque no sabemos quién es el nuevo referente en Transporte. Estamos en que se paga aguinaldo o se carga gasoil”, añadió.

"Lo único claro es que el lunes tenemos que pagar el aguinaldo y hoy estamos cargando gasoil a cuentagotas. Los servicios se van a empezar a reducir. Un colectivo consume 150 litros de gasoil por día. El aumento que sufrimos nos produce una desfinanciación. Si no es por subsidios, es por tarifa. Se viene otro aumento de tarifa", subrayó.