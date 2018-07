Las turbulencias económicas y el espiral inflacionario que parece no detenerse también impactan en distintos servicios que presta el municipio. Los aumentos llegaron a todos los sectores, y así como subió hace pocos meses el precio del boleto de colectivos, hay otras prestaciones que también se van para arriba. Así, en el alza de precios se ubican desde la posibilidad a inscribirse como socio a la Biblioteca Argentina Juan Alvarez hasta la compra de elementos conmemorativos en el Monumento, pasando por el alquiler de vehículos que realiza el municipio para diversas funciones o la entrada al Tríptico de la Infancia.

Todos estos incrementos fueron publicados en los últimos días en el Boletín Oficial del municipio, el instrumento en el que se detallan decretos, ordenanzas y normas que rubrica la intendenta Mónica Fein para que puedan ponerse en marcha.

Allí, por ejemplo, a fines de junio se publicó el decreto Nº 1061 por el cual se establecieron los nuevos precios que se deben pagar para acceder a las distintas prestaciones que se brindan en la Biblioteca Argentina Juan Alvarez, que por estos días está siendo sometida a un ambicioso proceso de renovación y rehabilitación estructural.

Con un incremento que las fuentes consultadas estimaron en algo más del 25 por ciento en relación al año pasado, quien quiera asociarse a esta biblioteca deberá pagar ahora unos 50 pesos. La misma tarifa deberá abonar quien busque renovar su carnet de socio.

Entre los ítems que también sufrieron el incremento está el servicio de internet por hora, por el que hay que pagar 5 pesos; la entrada a actividades culturales y talleres, que se fue a 30 pesos, y las visitas guiadas para colegios privados, que deberán abonar ahora 100 pesos.

En el Monumento, en tanto, también hubo algunos retoques de precios para quienes busquen comprar pines o remeras alusivas. Y el Tríptico de la Infancia (compuesto por el Jardín de los Niños, la Granja de la Infancia y la Isla de los Inventos) tampoco estuvo exento de los incrementos. La tarifa de ingreso se fue de 20 a 30 pesos.

El secretario de Cultura del municipio, Guillermo Ríos, admitió que estos incrementos se debieron tomar para acompañar el ritmo inflacionario.

"Son retoques que se deben hacer para ir actualizando los montos, que quedan desfasados de un año a otro", indicó el funcionario municipal.

Servicios urbanos

Según explicó el secretario de Hacienda del municipio, Santiago Asegurado, "la actualización de importes generalmente está detallada en la ordenanza general impositiva, donde se contemplan retoques de acuerdo a la inflación".

Esos retoques generalmente se dan a comienzos de año, aunque en esta oportunidad la Biblioteca Argentina actualizó los montos hace pocos días.

No obstante, las modificaciones que más impactan en las arcas municipales son las que debe pagar para contratar servicios, generalmente en las áreas de servicios urbanos, como recolección de residuos y obra pública.

Así, en el marco del decreto Nº 809 firmado por la intendenta y su secretario de Hacienda, se detallaron en los últimos días los nuevos importes que debe pagar la Municipalidad, por ejemplo, para contratar vehículos que son utilizados por distintas dependencias.

Los cambios tarifarios se justifican en "los incrementos de determinados insumos" que "impactan en los costos fijos que deben afrontar los propietarios" de esos vehículos.

Así por ejemplo, alquilar un camión volcador por hora le costaba en marzo de este año al municipio 517,16 pesos por hora y trepó el mes pasado a 554,77. Otro ejemplo: el alquiler por hora de un camión volcador se fue de 599,15 pesos a 642,73.

"Sin dudas la inflación nos obliga a actualizar esas tarifas y el área de servicios urbanos es donde más se siente, porque son elementos que utilizan las cuadrillas que están en la calle realizando diversas tareas que no pueden postergarse", detalló Asegurado.

Algo es seguro, la inflación impacta tarde o temprano en los bolsillos y en las arcas municipales, y las señales de alarma empiezan a encenderse.





Sin grandes variantes en la recaudación

El secretario de Hacienda del municipio, Santiago Asegurado, indicó ayer que la recaudación del municipio no ha evidenciado retracciones importantes. "No estamos observando señales de alarma", subrayó. A renglón seguido, admitió que la coparticipación nacional "se comporta bien". Si bien destacó que los fondos llegan 60 días después de que el municipio hace los aportes, puntualizó que "no hubo retracciones" de fondos.En cuanto a la recaudación en concepto de derecho de registro e inspección (Drei), puntualizó que "mayo tuvo una mejoría en comparación con abril". No obstante, admitió que "se empieza a ver una retracción en las cuentas que para nada implican señales de alarma en materia de recaudación".

A pesar de esto, dijo que "si se mantiene la recesión, la situación podría complicarse"