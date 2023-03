Sonia Martorano: "La pandemia terminó, pero hoy atendemos las secuelas"

Explicó que lo primero que intentó cuando inició su gestión, a la par que crecían los casos de coronavirus, fue que los profesionales de salud tuvieran los elementos de protección para trabajar. Porque si no tenían los barbijos y los trajes no podían atender a los pacientes.

“La siguiente meta fue que llegaran las vacunas”, y luego enfrentar el gran desafío logístico para que cada dosis llegara a hasta el último santafesino. “Y mientras tanto se ponían las restricciones intentando que no aumentaran los casos, a la vez que se protegía al personal y se trabajaba para que llegaran a Santa Fe las vacunas”, contó la mujer.

“Nos dimos cuenta de que pudimos armar la logística de distribución de las vacunas en los 133 kilómetros cuadrados del territorio santafesino y esto fue porque trabajamos de manera muy articulada todos los sectores. Todos teníamos una visión muy clara y una misión de lo que queríamos lograr. Hubo mucha solidaridad entre el sector público y el privado. Además, nos dimos cuenta de que con diálogo se logran consensos y se puede trabajar con planificación”, admitió la ministra, quien subrayó que todo ese aprendizaje “debería trascender a otros ámbitos”.

“La verdad es que fue tremendo lo que ocurrió, pero salimos bien. Lo muestran nuestros números y pudimos dar respuesta a la crisis”, confirmó.

Aprendizaje personal

Martorano es rosarina, estudió medicina en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y tiene 64 años. Confiesa que salió fortalecida de la pandemia y también “cansada” como tandas personas que trabajan en el sector de la salud.

“Una de las enseñanzas que me dejó la pandemia es ver cómo aquello que aprendí durante tantos años me sirvió. Además de la templanza que te da la experiencia a lo largo de los años. Por eso no dudo en decirle a los jóvenes que estudien porque uno no sabe cuándo va a necesitar ese conocimiento”.

“Hoy se me vienen a la cabeza tres palabras: esperanza, porque con el 90% de la población vacunada la situación es otra y el Covid ya no es lo que era; diálogo porque con él se pueden construir consensos; y unidad porque vi que cuando entre todos nos ponemos a trabajar, aunque haya discusiones, las cosas salen adelante”, reflexionó.

La ministra explicó que ahora se atraviesa la “pospandemia” atendiendo las secuelas que dejó el coronavirus, como algunas enfermedades pulmonares o cardíacas, pero sobre todo el impacto “en la salud mental”.

“El personal de salud quedó muy cansado, con el síndrome del quemado y de a poco hay que recuperarse”, explicó quien se siente parte de este grupo humano.

“A todos los equipos de salud le quedaron varias sensaciones de la pandemia: el enorme dolor por las muertes y la dureza extrema de los primeros meses en las terapias intensivas. Fue muy duro ver a la gente joven internada, pero en un momento comenzamos a pensar en la cantidad de muertes que se estaban evitando con el trabajo de los equipos de salud. En la provincia, la letalidad del Covid-19, tomando la cantidad de muertos sobre los infectados, es del 1,19 por ciento, un índice realmente bajo. Nos duelen todas las muertes que dejó la pandemia, pero sabemos también que se salvaron muchas vidas”, expresó.

Además, hoy el sistema de salud se encuentra con otros desafíos, como reprogramar las cirugías que se postergaron y realizar los controles de las enfermedades crónicas. “Hay mucho por hacer”, destacó Martorano.