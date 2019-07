Son rosarinos y cumplieron el sueño de viajar a la Nasa por su capacidad creativa

Son jóvenes estudiantes que recién comienzan a caminar los pasillos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Pero a pesar de ese recorrido incipiente ya lograron el objetivo que sólo unos pocos pueden alcanzar: ganar un premio de la Nasa con prestigio a nivel internacional y viajar a Estados Unidos para codearse con los científicos más prestigiosos del mundo. Incluso con el ingeniero aeroespacial Pablo de León, especialista en trajes de astronautas.

Juan Tinazzo, Guido Cicconi y Nahuel Colombo, estudiantes de Ingeniería Electrónica (UNR); Catalina Silvestri, de Ciencias de la Computación; Victoria Kaial, de Matemática (UNR) y Agustín Alsop, de Estadística (UNR) conforman el grupo "Delta Protocol", que representó a Rosario y al país en el hackathon Nasa Space Challenge 2018. Pero lo más destacado es que los chicos resolvieron el desafío en una cuarta parte del tiempo que exige la competencia (48 horas).

El desafío que eligieron los chicos fue "Make sence out of Marte" y consistió en desarrollar un sistema de seguridad para el astronauta que alguna vez viaje a aquel planeta. "Diseñamos un sistema de monitoreo para los astronautas que estén en Marte. Lo que hacen estos sensores, un chip subcutáneo y otro en un brazalete, es medir signos corporales certeros y transmitirlos a la base. A su vez, por medio de Wilson (un asistente que posee inteligencia artificial), permite regular el estado de ánimo del expedicionario a través de música, mensajes de sus familiares y todo lo que necesite en ese momento", describió Victoria.

>>Leer más: Seis estudiantes rosarinos parten a la Nasa

Sin embargo, Guido recordó que "hasta el día anterior a la presentación del proyecto" estaban con Agustín deliberando si se presentaban o no porque necesitaban "más gente". Ahí se puso en contacto con Victoria y Catalina para proponerles "si querían participar de un hackathon durante todo el fin de semana (risas)".

En ese sentido, Catalina recordó: "Encima el domingo era el Día de la Madre y rendíamos un parcial el lunes, así que nos pusimos a estudiar toda la tarde del viernes y después nos sumamos al equipo con doce horas de anticipación (doce horas previas a la finalización del concurso)".

>>Leer más: Estudiantes rosarinos reciben un reconocimiento en un concurso de la Nasa

Después de pasar largas horas de arduo trabajo, ese mismo fin de semana del 21 de octubre del año pasado les comunicaron que habían sido seleccionado entre treinta finalistas (cinco equipos por cada categoría), lo cual los llenó de satisfacción. Y aún más, cuando en febrero de este año les confirmaron que eran los ganadores de la categoría en Latinoamérica.

Los chicos comentaron que se encontraron con chicos canadienses, australianos, filipinos y de otros lugares del mundo, pero lo que no tenían en claro era si la Nasa se hacía cargo del traslado y el hospedaje en Norteamerica. "Al final lo tuvimos que costear nosotros gracias al apoyo de Concejo Municipal, la Cámara de Diputados provincial y otros sponsors, sólo nos regalaron las remeras y las entradas al despegue (del Falcon 9 como parte del SpaceX, que es un servicio de reabastecimiento de la estación espacial) de Cocoa Beach - Cabo Cañaveral", describió Juan.

El proyecto

A la hora de describir el proyecto que les permitió granar el premio, Nahuel explicó que la idea era diseñar "una red tipo mesh" que fuera midiendo las distintas variables ambientales del suelo de Marte. "Estas transmiten información que van recolectando entre sí formando un camino que llega a la base. Pero lo importante es que si alguna de estas estaciones se cae, la red es capaz de recuperar la información y retransmitirla a la base, teniendo en cuenta el clima hostil del lugar", abundó.

Sin embargo, Nahuel contó que al trabajar el tema con los chicos surgió la idea de desarrollar un dispositivo capaz de satisfacer la demanda de los astronautas, quienes pasan largas horas de expedición. "También pensamos en la parte humana: hay que saber que los astronautas también tienen problemas psicológicos como claustrofobia e insomnio, entre otros, ya que estamos hablando de ambientes completamente aislados. Por eso pensamos en un dispositivo de inteligencia artificial para que el expedicionario no olvide que sigue siendo una persona", explicó.

Los proyectos son "open source", es decir que pueden ser tomados por cualquier persona que desee realizar modificaciones o llevar adelante el proyecto creado por los rosarinos.

El encuentro con el argentino Pablo De León

Uno de los mejores recuerdos que se trajeron los rosarinos de su estadía en Estados Unidos es el encuentro con el ingeniero aeroespacial Pablo De León, quien se encarga de confeccionar los trajes de los astronautas que viajan al Espacio.

"Nos encontramos con el ingeniero argentino Pablo De León, con quien tuvimos una experiencia muy enriquecedora. El está en el departamento de trajes espaciales y hábitat, lo cual nos permitió aprender muchísimo", contó Guido, que agregó: "Le preguntás por un tornillo y te lo responde; lo mismo con la confección de un traje espacial".

Conciencia ambiental

Pese a la experiencia, a los jóvenes estudiantes rosarinos no les seduce la idea de trabajar en la Nasa. En tal sentido, Victoria deslizó: "Hay cosas de su cultura que no nos cierran tanto como para vivir en Estados Unidos", a lo que Catalina acotó: "Si llega una superoferta de trabajo lo podemos charlar (risas), pero realmente nos shockeó la atención de que no reciclen ni tengan conciencia en el uso del plástico: la cantidad de basura que generan por minuto es increíble". En eso, Juan comentó: "Estábamos con tres cajas de basura llenas en el hotel y eran materiales totalmente reciclables".

Los chicos, que recién están cursando 1º y 2º año de sus respectivas carreras, supieron representar a la ciudad a nivel mundial de manera satisfactoria. Lo interesante es que no son lo únicos sino que se suman a otros estudiantes que ya participaron de esta clase de concursos y que fueron y son formados en la universidad pública.