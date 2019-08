"Somos la única opción para que una familia acceda a una vivienda"

“Las obras de vivienda que hace la provincia son la única opción para que una familia llegue a tener una casa propia”, dijo el titular de la Secretaría de Hábitat y Urbanismo, Diego Leone, quien en diálogo con La Capital evaluó cómo se encuentra el nivel de demanda habitacional en Santa Fe y repasó los logros y dificultades que debió afrontar durante su gestión que culmina el 9 de diciembre. Para el funcionario, los inconvenientes que le toca atravesar a un trabajador, con sueldo medio, que padece los vaivenes de la economía nacional y la constante pérdida de valor adquisitivo, cerraron el abanico de opciones a la hora de resolver el acceso a la casa propia.

“Actualmente la situación económica es muy compleja y, por esa razón, la vivienda que nosotros construimos se transformó en la única alternativa que una familia de trabajadores tiene a la hora de resolver donde vivir”, remarcó y aseguró que las otras opciones, como el crédito Procrear o un UVA, “resultan inalcanzables en la actualidad. Una familia no puede de ninguna manera pagar una cuota alta”.

Esto hace que el programa provincial sea una posibilidad casi excluyente a la hora de concretar el sueño de tener su propia vivienda. “Hoy trabajamos en 280 localidades donde tenemos 3.500 viviendas en ejecución, a lo que se suman las tareas de mejoramientos barriales”, contó Leone y precisó que “desarrollamos una gestión territorial abarcativa directamente relacionada con las necesidades que había en la provincia. Esto fue posible gracias a lo que nos marcaba el registro digital de cada localidad, sin discriminar políticamente a ningún jefe comunal”.

Un signo que caracterizó al sistema usado por la provincia para ejecutar los planes fue la obra delegada a las comunas, lo que permite que la mano de obra empleada sea local. “Los albañiles, electricistas, plomeros y todos los que intervienen en el proceso de construcción son del pueblo. Eso es muy trascendente porque el recurso que uno invierte para edificar la vivienda vuelve al pueblo para convertirse en un motor de la economía local”, valoró Leone.

“Cuando entramos a la gestión no teníamos un dato unificado respecto a la demanda. Se utilizaba un sistema que estaba fraccionado. Al año y medio de gestión pusimos en marcha el registro digital de acceso a la vivienda, lo que nos arrojó un dato real y actual sobre el nivel de demanda habitacional en cada población”, dijo y consideró que “los datos anteriores no eran fiables porque la gente se inscribía solo en los pueblos en los que uno planteaba hacer una obra. El registro digital es continuo, a lo largo del tiempo y puede ser que en un pueblo no haya obras pero si datos que nos guían a la hora de asignar la construcción”.

Según precisó, desde que existe ese sistema, creció el nivel de inscripciones por dos causas. Porque la gente confía en el sistema y lo considera ágil y transparente, al tiempo que brinda abundante información para todos los procesos necesarios a la hora de planificar. “En segundo lugar, la falta de acceso al crédito hace que la gente se vuelque al sistema que propone la provincia”, insistió.

“Hay un déficit importante que tiene que ver con la demanda a nivel nacional. La Secretaría de Viviendas de la Nación declara un faltante general de tres millones de viviendas en el país y nosotros estamos dentro de ese registro. De las más de 3.000 que vamos a entregar, 1.200 fueron cofinanciadas con el gobierno nacional. Eso significa que de esa cantidad la mitad de los recursos los pusimos nosotros y el resto la Nación”, señaló.

“Pudimos hacer viviendas que antes no hacíamos, pero fueron muy pocas en relación al déficit que tenemos y a la comparación que podemos tener respecto a otras provincias. El gran aporte para construir lo hizo el gobierno de Santa Fe con recursos de los impuestos que pagamos todos”, significó.

A modo de repaso sobre lo realizado durante su gestión, Leone contó que “junto al equipo de la Secretaría de Hábitat y la Dirección de Vivienda trabajamos mucho con la gente, aportamos soluciones concretas y hoy nos sentimos gratificados cuando entregamos las llaves de una unidad o una escritura. Compartir ese momento con los vecinos que, en algunos casos esperaban desde hace más de 30 años, nos llena de orgullo y felicidad. Más cuando evaluamos que lo hicimos en pueblos en los que entregamos una o dos viviendas como en ciudades que entregamos grandes cantidades”.

“Hasta el final del mandato trabajaremos como el primer día porque tenemos la premisa de cerrar la gestión con la mayor cantidad de obras posible”, concluyó.