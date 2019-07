"Sólo se detiene el final del proceso"

El fiscal adjunto de Estado de Santa Fe, Gustavo Luzzini, señaló que la resolución judicial de ayer no frena el mecanismo de subasta anticipada. "Acá se frena solamente la finalización del proceso de remate, pero hay cerca de 50 vehículos subastados sin cuestionamiento", indicó y recordó que existe una medida de la camarista Bibiana Alonso, que señaló que la medida cautelar de no innovar quedaba en suspenso y que la subasta es un acto complejo. Lo de ayer deja las cosas en un escalón paradójico. "Hay dos jueces (Donnola y Postma) que piden que no se aplique una ley hasta que no haya sentencia. Pero la misma ley dice que se puede aplicar antes de la sentencia", indicó Luzzini, que apelará la resolución de Postma. El Fiscal de Estado coincidió con un argumento de la fiscal de la audiencia, Valeria Haurigot. "Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional dicen que los Poderes del Estado se tienen que poner de acuerdo para hacer más ágil el mecanismo de administración de bienes provenientes del delito, porque es la única manera que los delitos que tienen contenido patrimonial puedan ser recuperados".