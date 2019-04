Solamente el 25 por ciento de los candidatos a cargos ejecutivos y legislativos que el próximo 28 de abril participarán de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) dejó planteada su posición sobre uno de los debate clave como es la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas públicas y privadas, tal como lo marca la ley nacional desde 2006. La consulta, que tuvo como plazo de cierre el miércoles pasado, fue organizada por el Foro por la ESI, un espacio que integran diversas organizaciones y que se propuso llevar a la población las voces de quienes serán elegidos como representantes por los próximos cuatro años. Si bien sólo 36 de 150 fueron los que respondieron; desde el foro recalcaron "la inédita experiencia" y señalaron la importancia de "pensarla en adelante como una estrategia de los movimientos sociales para que las demandas y reivindicaciones sean tomadas en cuenta a la hora de votar". Ahora las respuestas son de acceso público a través de internet para quien quiera consultarlas.

Conformado por el Programa Universitario de Diversidad Sexual, la Asamblea Permanente por la ESI, la Colectiva Feminista Mala Junta Rosario, el Area de Género de la Facultad de Ciencias Económicas y la Agrupación Feminista Las Pauluzzi, el Foro por la ESI remarca no tener posicionamiento partidario, pero sí "se encuadra en la militancia político feminista y de las disidencias sexuales, entendiendo la importancia de la ESI como un derecho humano, la perspectiva de género y la valoración de la diversidad sexual en la construcción de una democracia más justa".

Desde ese lugar, se puso en marcha la consulta a los candidatos incluyendo los aspirantes a la gobernación y la intendencia de Rosario como a los cargos legislativos, sean concejales como diputados y senadores provinciales —aquí se consultó a los tres primeros de cada lista oficial—.

"¿Garantizaría la efectiva implementación de la ESI en todos los niveles y modalidades, tanto sean de gestión pública como privada?, "¿Qué acciones concretas llevaría adelante para implementar la perspectiva de género en los ámbitos laborales y educativos de la provincia y el municipio?", y "¿Qué aportes propondría para fortalecer las políticas de diversidad sexual?" fueron las tres preguntas realizadas a través de un formulario alcanzado a 150 de los candidatos y que 36 respondieron.

Respuestas y silencios

"Desde una mirada cuantitativa, claramente un 25 por ciento de respuestas es poco", afirmó Raquel González, integrante del Foro, pero de inmediato advirtió: "Hay que pensar que es una experiencia inédita y si bien muchos no respondieron, muchos otros se sintieron interpelados a explicitar su posición y manifestaron su intención de participar de la consulta, y eso nos deja satisfechas".

Además, para González, "no sólo es importante leer quiénes y qué respondieron, sino también hay que saber leer los silencios que son una respuesta en sí misma".

De los aspirantes a la gobernación, los que mantuvieron el silencio fueron dos de los referentes de los principales espacios políticos: ni el candidato de Cambiemos, José Corral, ni el precandidato del Partido Justicialista (PJ), Omar Perotti, contestaron; sí lo hizo su competidora dentro del peronismo María Eugenia Bielsa, y el ex gobernador y nuevamente candidato por el Frente Progresista Cívico y Social, Antonio Bonfatti.

Los precandidatos a intendentes que se sumaron a la convocatoria fueron la socialista Verónica Irizar —aunque no su competidor dentro del Frente Progresista, Cívico y Social, Pablo Javkin—, y el ex concejal Jorge Boasso (Cambiemos) —aunque no su rival Roy López Molina—, además del justicialista Roberto Sukerman, Juan Monteverde (Ciudad Futura), Rocío Uceda (Nueva Izquierda) y Manuel Lafarga (partido Alternativa Federal).

La herramienta

Puestas a disposición de la gente, las respuestas son ahora una herramienta para que "cada uno pueda decidir su voto en base a las posiciones explicitadas por los candidatos", indicó la integrante del foro y de la agrupación Las Pauluzzi, y recalcó "la importancia de tener esa información tras un año donde ha habido fuertes debates sobre las leyes de educación y de educación sexual integral en la Legislatura, iniciativas que aún están en discusión".

De ese modo, desde las organizaciones no sólo recalcan que se trata de trabajar "en la mayor conciencia a la hora de votar, y de empezar a concebir y construir desde ese lugar una ciudadanía más participativa", sino también de "impulsar a través de estos proyectos colectivos nuevas estrategias y herramientas para que las demandas y reivindicaciones de los movimientos sociales sean tomadas en cuenta a la hora de votar, otra forma de interpelar al Estado".





Donde encontrar las respuestas

Ya con la consulta cerrada, las organizaciones que motorizaron el proyecto no sólo dieron a conocer quiénes fueron los candidatos que participaron y dejaron explicitada su respuesta, sino que además pusieron a disposición del público cada una de las 36 respuestas de los aspirantes a los cargos ejecutivos y legislativos en la provincia. Quien quiera consultarlas, puede hacerlo a través de la página de Facebook de Las Pauluzzi o directamente del link https://docs.google.com/forms/d/1FPOsS2pN-bD4Laj2zmN6WQgIN9r5wm-dZRm89UcngtA/edit#responses.