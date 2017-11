Solicitan informes sobre la concesión del ex Munich

Los concejales Jorge Boasso y Fernanda Gigliani presentaron ayer un pedido de informes en el Concejo Municipal sobre el estado de situación del bar del parque Urquiza, conocido como ex Munich. "Hay muchas cosas que no están claras. Por eso pedimos el acta en la que se menciona el contrato de concesión, porque no tenemos el contenido completo, y ahí se marca que a partir del cuarto año de habilitación, recién en ese momento el concesionario debe pagar el canon. Y no entedemos las causas", señaló Gigliani.

"También queremos que la Municipalidad nos explique por qué aplican el artículo 36 de la ordenanza 7218, ya que se trata de autorizaciones eventuales, y acá se anticipa que son eventos mensuales, entonces se transforman en permanentes", agregó la edila de Iniciativa Popular.

"Por todo esto pedimos que se acerque a dar explicaciones el secretario de Gobierno, Gustavo Leone, para aclarar esta situación", remarcó Gigliani, quien admitió que se gestionará esa reunión con los concejales, con la intención de "que sea lo más rápido posible".