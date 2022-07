Siniestro vial en zona sur: la encandiló el sol y chocó a un taxi en Italia y Seguí

“Yo venía por bulevar Seguí de este a oeste. Cuando estaba cruzando Italia, a la señora, que iba por Italia, la encandiló el sol y me chocó. En ese momento veníamos varios autos cruzando Italia. Yo tenía uno adelante seguro. Y la mujer me pegó de lleno”, agregó.

“ Fue un golpe fuerte de costado. Después no me podía mover. Vinieron los médicos, me revisaron y está todo bien. Ahora estoy esperando a la grúa porque una rueda del taxi quedó torcida y no se puede mover”, añadió el chofer.