Siniestro vial en Circunvalación: un automovilista embistió a un peatón y se dio a la fuga

Minutos más tarde se hizo presente en el lugar una ambulancia del Sies y un móvil policial. Según trascendió, el muchacho habría sufrido severas heridas en su cadera y en sus piernas.

De acuerdo a algunos vecinos de la zona, el muchacho se dedicaría a limpiar los vidrios de los autos en la zona de Circunvalación y Presidente Perón y a realizar algunas changas para ganarse la vida.

Escenas de angustia se vivieron en el lugar cuando llegó el padre del muchacho, luego de ser avisado del accidente de su hijo. "Recién me avisaron, me golpearon la puerta para contarme. El se había ido a la casa de un amigo y yo me quedé cuidando a mi mujer, que está muy enferma. Según me contaron, mi hijo fue golpeado en la cadera y en las piernas", expresó el hombre angustiado a LT8.

El hombre visiblemente conmocionado, esperaba dialogar con los médicos de la ambulancia del Sies para conocer detalles del estado de salud de su hijo.