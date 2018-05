Sin respuestas formales del gobierno nacional

A un mes del pedido santafesino a la Nación para que no aumente nuevamente la energía mayorista que compra la Empresa Provincial de la Energía como firma distribuidora, la Casa Rosada no ha respondido ese planteo. "Formalmente no han contestado la nota que le envió el gobernador (Miguel) Lifschitz al ministro de Energía (Juan José) Aranguren para que en lo que resta del año no vuelva a subir el precio mayorista del sector energético", advirtió la secretaria de Energía provincial, Verónica Geese.

"Esta previsto por Nación un nuevo incremento para el segundo semestre y nosotros le estamos planteando que pospongan ese incremento y que durante el resto del año no haya nuevos incrementos en el costo mayorista de la energía", dijo hace un mes el jefe de la Casa Gris. De todas formas, Geese mencionó que "extraoficialmente está circulando la versión de que Nación no aumentará finalmente los precios mayoristas vía eliminación de los subsidios al sector".

Mientras, la provincia ya empezó a ejecutar medidas para atenuar el impacto de los aumentos energéticos.

En ese sentido se redujeron las tasas de recargos por mora y para la financiación de convenios de pago. Además se están realizando operativos masivos para detectar el hurto de energía y se colocó un simulador web de consumo y facturación para que los usuarios puedan tener un control más directo.

Para el sector productivo se dispuso el financiamiento para usuarios de comercios, hoteles y gastronomía y servicios culturales.