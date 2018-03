Sin avances tras una nueva reunión para destrabar el conflicto municipal

Los secretarios generales de los 42 sindicatos de empleados municipales se reunieron esta tarde en Santa Fe con los representantes de intendentes y comunas para intentar destrabar el conflicto salarial, que derivó en un paro de 48 horas -por segunda semana consecutiva- que arrancó hoy y que prosigue mañana.

Sin embargo, y pese a las gestiones y las charlas que se llevaron a cabo en la Secretaría de Municipios y Comunas, no hubo avances y mucho menos un acuerdo, motivo por el cual las cosas siguen como hasta antes de esta tarde.

Es decir, una vez que concluya el paro de 48 horas dispuesta por Federación Santafesina de Trabajadores Municipales (Festram), el próximo lunes se reunirá el plenario de trabajadores municipales en el que evaluarán tres mociones: acatar la conciliación; no aceptarla o aceptarla de forma parcial, otorgando un plazo de 48 horas para arribar a alguna solución.

"Se espera una reunión bastante larga y de intenso debate", anticipó a La Capital Antonio Ratner, titular del Sindicato de municipales de Rosario, quien a su vez mostró un dejo de disconformidad por el viaje a la capital provincial. "Si vamos a venir a Santa Fe, que sea para encontrar una salida arriba de la mesa, no esta situación de que 'aceptan esto o no hay más'".

La medida de fuerza que llevan adelante los municipales en el territorio de la provincia de Santa Fe arrancó a las 0 de hoy es en señal de rechazo al 18 por ciento de aumento que ofreció los intendentes y presidentes de comuna en el tercer encuentro paritario. Esa propuesta está dividida en dos cuotas de 9 por ciento cada una, a pagar en marzo y la restante en agosto, tal cual la provincia le ofreció a los gremios estatales y docentes, además de la incorporación de la cláusula gatillo. "No es que no estamos de acuerdo con el porcentaje, pero queremos discutir las formas y los porcentajes de entrada", explicó Ratner.

En medio de las frenéticas negociaciones de hoy para tratar de destrabar la medida de fuerza, la Festram envió un escrito al Ministerio de Trabajo para hacerles saber a los intendentes y presidentes comunales que "no" iban a concurrir a la cartera laboral, puesto que la decisión para saber si los trabajadores acatan o no la conciliación obligatoria se decidirá el lunes en el plenario de secretarios generales.

"Buscaremos una reunión para seguir discutiendo y acercando posiciones, pero desde luego que no queremos posiciones rígidas, ya que destacamos el ámbito paritario por sobre todas las cosas", precisó Ratner a este diario, y agregó: "No es que no sea adecuada la conciliación obligatoria sino que preferimos discutir con las cartas sobre la mesa".