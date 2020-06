"Sin aislamiento, Argentina tendría hoy más de diez mil muertos"

El secretario de Equidad del Ministerio de Salud, Martín Sabignoso, consideró ayer que el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus evitó "muchísimas muertes" y aseguró que si el gobierno no hubiera decretado esa medida habría en la actualidad "más de diez mil muertos" en el país.

"No podemos asimilar que el éxito de un país es porque no tiene casos. Todos los países tienen casos, rebrotes y no logran evitar que haya contagiados y fallecidos. Nosotros hemos evitado muchísimas muertes. Tendríamos más de diez mil fallecidos si no hubiéramos tomado estas medidas", sostuvo el funcionario en diálogo con CNN radio.

Si bien evitó referirse a un posible retorno a la fase 1 del aislamiento social en el Amba, advirtió que en el contexto actual de la pandemia "nadie puede rendirse".

"Estamos en una etapa en la cual no podemos resignarnos, no podemos rendirnos. Argentina ha logrado mucho colectivamente", remarcó Sabignoso.

Las declaraciones del funcionario se dieron tras la reunión que anteayer al mediodía mantuvieron el presidente Alberto Fernández junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes volverán a encontrarse mañana para terminar de delinear la próxima etapa de aislamiento con la que buscarán frenar la velocidad de contagio del coronavirus en el Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires).

"En la comparación con otros países vemos que estamos transitando la pandemia con mucho menos dolor y sufrimiento. La cuarentena implica sacrificios, pero es la mejor medida que tenemos para evitar un mal mayor. Ningún país ha evitado el resentimiento de la economía", enfatizó el secretario de Equidad del Ministerio de Salud.

"En todos los países que creían que habían superado esta etapa de la pandemia están regresando al aislamiento por nuevos casos", explicó Sabignoso puntualizando que eso es lo que está sucediendo en Israel, Corea del Sur y hasta en Nueva Zelanda, que "tuvo un pequeño rebrote".

El escenario "es muy complejo, es una pandemia sin precedentes. No es cuestión de aplicar una sola medida, exige un gran esfuerzo de implementar muchas medidas y que funcionan bien", indicó el secretario de Equidad.

"Perú ha empezado antes la cuarentena y tiene 250 mil contagios, Chile ha testeado mucho desde el inicio y tiene 146 mil casos y nosotros 45 mil", remarcó el funcionario de Salud.

"Nueva York tiene la mayor cantidad de respiradores del mundo y ha tenido 30 mil fallecidos", cerró Sabignoso tras confirmar que las medidas sobre la continuidad del aislamiento se tomarán en conjunto entre el gobierno nacional, el bonaerense y el de la Ciudad de Buenos Aires en función de "las realidades de cada distrito".

Por su parte, el intendente del municipio bonaerense de La Matanza, Fernando Espinoza, consideró ayer que en el área metropolitana (Amba), que conforman la ciudad de Buenos Aires y distritos del conurbano bonaerense, "no se pueden ni deben tomarse decisiones separadas porque no hay una avenida que divida la pandemia" por coronavirus. "El Amba es una sola región y eso se debe tener en cuenta en este momento en el que se deben tomar decisiones en conjunto", destacó Espinoza en un pedido de mayor coordinación en las medidas de aislamiento social en la región metropolitana.

Tras recibir la donación de un respirador móvil por parte de la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (Osdepym), el intendente de La Matanza envió un mensaje al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Ante el crecimiento de casos de infectados de Covid-19 en el Amba y la llegada del invierno, Espinoza señaló que "se vienen los días más difíciles" y por eso remarcó la necesidad de una mayor coordinación entre ambas administraciones porque "el Amba es una sola región en este momento y debe tomar decisiones en conjunto".

"No se pueden ni deben tomarse decisiones separadas porque no hay una avenida que divida la pandemia", reiteró durante el acto, según un comunicado oficial.