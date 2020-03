'Simona": una app para denunciar y prevenir el acoso laboral

La concientización en violencia de género ha sido uno de los puntos en los que más ha avanzado la sociedad argentina y mundial en los últimos años. Las situaciones de agresiones física, verbal y/o psicológica ya no quedan en silencio y cada vez se toman más medidas para prevenirlas. Se trata de la app Simona. Su nombre proviene de la abreviación de Sistema de Monitoreo del Ambiente Laboral y está apuntada especialmente a los trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad.

Esta aplicación, disponible en la Play Store, utiliza un sistema de chat con inteligencia artificial que guía al usuario para realizar una denuncia, completar una encuesta para establecer el clima laboral en el trabajo o leer noticias mantenerse actualizado.

"Gracias al trabajo que veníamos haciendo en violencia laboral, mejorando los ámbitos de trabajo con cero discriminación, acoso y situaciones que vulneren a las compañeras y compañeros; surgió esta app que está a disposición de todos los compañeros y compañeras", expresó Gabriela Cericola, titular del Área de Relaciones Intersindicales DD.HH. Género e Igualdad, rama del Sindicato que fue impulsora de la creación de Simona.

"Tiene tres ejes fundamentales: uno es de noticias, otro de una encuesta que ayuda a ver si estás sufriendo alguna situación que te haga sentir vulnerable y otro que permite hacer una denuncia anónima, que no es penal ni judicial, sino que sirve para plantear la situación y poder abordarla dentro de las herramientas que tiene el Sindicato", indicó.

Cericola destacó el funcionamiento que tendrá la aplicación dentro del gremio: "Esto nos permite tener una accesibilidad y una continua permanencia dentro de los ámbitos laborales para poder saber qué situaciones se presentan día a día. La aplicación la tienen todos los afiliados, se puede usar en cualquier momento del día y está manejada por un grupo de compañeros y compañeras que están muy capacitados para poder llevar adelante la temática".

Sobre cómo se utiliza Simona y de qué manera se puede hacer una denuncia, la referente del sindicato detalló: "La aplicación te lleva a un chat virtual inteligente con el que podés manejar cualquiera de los tres ejes. Para hacer la denuncia te pide datos mínimos, no pide nombre y apellido ni DNI. Pide el lugar de trabajo pero si no lo querés dar, no hace falta. Cuando surgen estas situaciones lo que hacernos es trabajar medidas de capacitación y prevención"

"La app tiene el objetivo de denunciar situaciones, pero también es una medida que se tomó en base a prevenirlas" concluyó.