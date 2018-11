Siguen los fuertes cruces políticos por la seguridad

Sigue la polémica tras las críticas de Bullrich a Fein José Corral dijo que el accionar del oficialismo en materia de seguridad "fue insuficiente por cuestiones ideológicas" y el concejal Ghirardi salió al cruce de la ministra: "Son declaraciones falaces" La polémica que generaron las duras críticas de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, hacia la intendenta Mónica Fein, sumó ahora al jefe de la ciudad de Santa Fe, José Corral, quien afirmó que el tema de la seguridad "se le fue de las manos" al socialismo. Por su parte, desde ese sector se pronunció el concejal Horacio Ghirardi al manifestar que la funcionaria del gobierno de Cambiemos emitió declaraciones "desafortunadas y falaces".

"Santa Fe triplica el índice de homicidios de Córdoba cuandon tenemos realidades y fisonomía parecidas", expresó ayer Corral, a lo que añadió: "A los gobiernos de Bonfatti y de Lifschitz el tema seguridad se les fue de las manos. Fue insuficiente su accionar por cuestiones ideológicas".

"Mentira"

Ante las manifestaciones de Corral de ayer y las de Bullrich del miércoles, quien aseguró que le "costó dos años convencer a la intendenta de Rosario" para implementar dispositivos integrales, el concejal oficialista Ghirardi espetó: "Además de ser declaraciones desafortunadas, son falaces. Una mentira, como nos tiene acostumbrados este gobierno nacional".

El edil habló con La Ocho y afirmó que su partido no quiere politizar la cuestión de la seguridad. "A los dichos del intendenteCorral, que todos sabemos que está en una disputa política y electoral con el Frente Progresista, sólo puedo tomarlos como una chicana política", dijo.

Sobre la cuestión ideológica que mencionó el jefe municipal, el concejal aseguró que no hubo reparos sobre la intervención del Estado nacional en cuestiones de seguridad en la ciudad.

"No es una problemática sólo de Rosario y Santa Fe, sino que es regional. Muchas veces, se trata de manipular con fines políticos. No vamos a predicar que es bueno que la ciudadanía se arme y salga a disparar a tontas y a locas", dijo Ghirardi criticando una frase reciente de Bullrich ("El que quiere estar armado, que ande armado"), a lo que sumó: "De parte de la ministra tendría que haber un poco más de prudencia. Sus palabras tienen un impacto muy importante en una temática tan sensible como es la seguridad en el país".

"Tenemos que ser responsables en no mezclar la campaña electoral con la situación que estamos viviendo en lo social, lo económico y la seguridad. Cuando uno está en áreas críticas como la de la ministra, hay que reflexionar y tener mucho cuidado con el uso de las palabras", concluyó.