Desde anoche el fuego se intensificó en las islas de Entre Ríos ubicadas frente a Rosario lo que volvió irrespirable el aire en la ciudad tanto durante la madrugada como esta mañana, una situación que se viene repitiendo con asiduidad desde el mes de febrero. Autoridades del gobierno entrerriano indican que en los últimos días se detectaron 12 focos de incendios y se labraron diez actas.

Consultado por la magnitud del fuego que afecta a los rosarinos, el director de Defensa Civil de Entre Ríos, Lautaro López, insistió que se tratan de focos surgidos por actividad imprudente de los pescadores y aseguró que no avizoran actividad intencional de los productores. Desde hoy se fortalecen los controles y se inicia la entrega de folletería en las cabeceras de la conexión vial Rosario-Victoria para concientizar.

“Durante esta mañana estamos evaluando la situación junto al Servicio Nacional de Manejo del Fuego junto a Bomberos Voluntarios de la ciudad de Victoria, que estuvieron trabajando con medios aéreos. hoy se dirigieron a la altura del kilómetro 30 combatiendo focos que estaban detrás de la ruta que consideraban un peligro para los vehículos”, detalló López en diálogo con el programa “El primero de la mañana” de La Ocho.

"No es época del año de quema de pastizales, estos focos son por imprudencia de los pescadores, no vemos actividad de los productores"

“Detectamos entre diez y doce focos en los últimos días, igual nos llama poderosamente la atención que se haya intensificado”, dijo y expresó preocupación por la rotación de los vientos y la falta de lluvia que aviva el fuego.

“Tenemos detectado algunos que han sido intencionales y otros producto de la imprudencia, pero no se han podido detectar in fraganti, se han labrado actas respecto a esta situación, se hicieron más de diez actas, pero cuando llegamos al lugar no hemos encontrado a nadie”, agregó.

Además, López evaluó que “no es lógico la quema de pastizales para renovación de pastura, no es época del año, estos focos son por imprudencia de los pescadores, no vemos actividad de los productores”.

Por último, reveló que desde hoy se aumentarán controles y planes de concientización. “De las reuniones que hemos tenido se ha resuelto fortalecer el trabajo que se venía realizando y hacerlo de manera integral, unir el esfuerzo de todos”, indicó

“Hoy sobre la traza al mediodía se van a estar haciendo controles, recordando las prohibiciones sobre la traza que une Rosario y Victoria, además se entregará folletería en las cabeceras, sobre todo a quienes ingresan desde Rosario para que visiten otros lugares y no se instalen sobre el corredor”, cerró.