El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, reclamó ayer herramientas para poder actuar en los casos de menores de edad que reiteradamente cometen delitos porque, advirtió, "si no se actúa; terminan matando". Además, le pidió "responsabilidad social" al Poder Judicial y que el mismo tenga un "control político" que permita saber la cantidad de horas que trabajan jueces y fiscales.

Si bien subrayó que "la solución no pasa por bajar la edad de imputabilidad", sí dijo que "al menos el Estado debería tener herramientas que le permitan actuar en función de la gravedad del delito que comete el menor. Hoy sólo dependemos de la voluntad de los padres y de que ellos permitan que su hijo sea llevado a un instituto en el cual se lo intente recuperar. Si eso no es así, un chico que es detenido reiteradamente, seguirá saliendo en libertad y seguirá delinquiendo, hasta que un día va a matar".

Las declaraciones de Pullaro llegaron el día después de que La Capital publicó la historia de Gonzalo L., un nene de 13 años que fue detenido en la zona oeste tras protagonizar un cinematográfico escape de la policía en un auto robado. Hoy, en tanto, este diario publica la historia de Daiana, una adolescente de la misma edad que ayer se enfrentó con la policía para defender un búnker de drogas que era custodiado por jóvenes armados y con chalecos antibalas.

El ministro de Seguridad admitió que "es frecuente la detención de menores que salen automáticamente. El Estado no tiene herramientas legales para actuar sobre ellos. Si los padres no quieren que el chico sea trasladado a un instituto, es muy difícil que se pueda actuar", señaló.

En tal sentido, destacó que "hay muchas luces de alerta que se van encendiendo; no se puede actuar y, finalmente, cuando ese chico mata, tenemos un grave problema de seguridad pública".

Así, pidió "entender la magnitud del problema y trazar políticas a largo plazo. Hay que profundizar el Plan Abre, seguir abriendo calles, pero entender que ante determinados delitos necesitamos herramientas punitivas que nos permitan actuar sobre casos reiterados de menores que delinquen", señaló.

El funcionario fue enfático en remarcar que "hay que correr la chicana política y los análisis baratos y pobres y pensar en serio las políticas de seguridad. Lo que está sucediendo es un problema estructural de toda la Argentina y no exclusivamente de Rosario", puntualizó.

Control

Pullaro dijo que "las luces de alerta que se encienden tras reiteradas detenciones de personas que salen a las pocas horas no están siendo vistas por la Justicia. Si acá no hay una discusión en serio, es difícil encarar la seguridad en su conjunto", aseguró.

A renglón seguido, remarcó que "en la provincia hubo una reforma judicial y policial. Sobre la policía se hizo un control político, pero no así de la Justicia. Necesitamos un control, no de los fallos, que se entienda bien, sino de la carga de trabajo que deben tener jueces, camaristas y fiscales. Si se sigue así, los mejores se van a cansar y se van a ir", advirtió.

"La Justicia de Santa Fe es la mejor paga de la Argentina, entonces tienen que trabajar y tener responsabilidad social. No alcanza con que vayan a tres audiencias por semana y que sólo sean no más de una decena de fiscales los que tiran para adelante. Tienen que trabajar, cobran salarios altísimos y tienen sesenta días de vacaciones por año", puntualizó.

"No puede ser que sean no más de diez los fiscales que trabajan. Acá hay delitos que la Justicia no persigue, el sistema es ineficiente, no ven las luces de alerta y luego llega el problema de seguridad pública", destacó.

Para reforzar su concepto de las luces de alerta que no se observan, lo graficó con un ejemplo: "Es habitual ver cómo la misma persona ingresa detenida primero por hurto, luego por hurto simple, después por robo y finalmente se lo detiene con un arma. Hasta que eso llegó, hubo avisos previos. Debemos tener herramientas para actuar antes. Hay que hacer algo punitivo, porque sin dudas, tarde o temprano, esa puerta giratoria va a terminar generando un conflicto mayor".