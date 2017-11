Show de acróbatas y música en vivo por los 150 años de La Capital

Los festejos por los 150 años de La Capital tendrán esta noche una gala especial trasladan este sábado a la Fiesta Nacional de Colectividades. En el escenario principal se desplegará un imponente show de luces, música en vivo, acróbatas y juegos de láser.

"Nuestra intención fue siempre armar un festejo para la comunidad", contó el gerente general del diario, Pablo Abdala. Y destacó no sólo el "pórtico de ingreso al encuentro con el logo de La Capital", sino también el espectáculo que comenzará a partir de las 21. "Habrá intervenciones que contarán la historia del diario, además de una banda que, entre otros temas, interpretará una canción creada especialmente" .

Por su parte, la gerenta de marketing, Mariana Arias, contó: "La Capital va a regalar a la ciudad un show diferente". Y sumó: "Sentimos un gran orgullo por celebrar este aniversario; renovamos nuestro compromiso por informar, con la ciudad y la región".

El editorialista del diario, Sebastián Riestra, destacó la magnitud de un medio de comunicación que perdura tanto tiempo. "Hace 150 años no existían los automóviles ni los antibióticos, no había sido escrito el Martín Fierro, Borges no había nacido, resulta difícil situarnos en aquella época", reflexionó.

"Habrá intervenciones que contarán la historia del diario, además de una banda que hará una canción especial"

"Rosario es una ciudad con características particulares, entre ellas que no tiene fundador, y es relativamente joven comparada con otras ciudades como Córdoba y Santa Fe", rememoró.

En ese sentido, Riestra recordó la historia de Rosario que "era una humilde villa fluvial y, de a poco, por el puerto se fue convirtiendo en una ciudad importante. Después, con la inmigración se fue transformado en una ciudad cosmopolita, en las calles se hablaban todos los idiomas de Europa, la villa se convirtió en una urbe, en una ciudad contemporánea".

El referente añadió: "En ese marco, La Capital representaba la información cotidiana, el deseo de existir, la cultura, una necesidad de tener una cultura propia. En esa época, las aristocracias eran más cultas y solidarias que ahora y se preocupaban por crear la Biblioteca Argentina, el Teatro El Círculo, por vincularse de un modo solidario con el resto de la población".

Riestra recordó que en La Capital escribió por ejemplo José Hernández, además de mencionar que cuando él ingresó a trabajar al Decano de la Prensa Argentina, el jefe de redacción era el recordado Gary Vila Ortiz. Ahora el desafío es estar a la altura del permanente cambio que proponen las tecnologías.

Estamos intentando un cambio tecnológico que implica la presencia de la virtualidad en todos los ámbitos de la vida humana, pero también creemos que el producto en papel es insustituible; en ese proceso tratamos de aprender cosas nuevas, sin olvidar lo que ya sabemos. Todo es futuro, y las recetas son las mismas: ética, rigor y, si es posible, talento", cerró.