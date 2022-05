Servicio cívico obligatorio: plantean reparos el proyecto de Amalia Granata

Legisladores del oficialismo y de la oposición coincide que esa "no es una salida" para abordar la problemática de los jóvenes que no estudian ni trabajan.

“El hecho de hacerlo obligatorio atenta contra derechos básicos establecidos por la Constitución. Además hay situaciones que ni siquiera están previstas en situaciones de guerra, como la supresión de los derechos de una persona por cumplir con un servicio cívico obligatorio. A priori se está hablando de una ley que colisiona con normas provinciales, nacionales e internacionales. No lo veo aplicado dentro de las normas legales”, remarcó Busatto en declaraciones a LT8.

>> Leer más: Amalia Granata presentó el proyecto sobre un nuevo servicio militar obligatorio

En ese sentido, diputado oficialista agregó: “El tema de fondo sí es atendible y que la política tiene que resolver: qué hacer con un montón de pibes y pibas que tienen entre 16 y 20 años, que abandona la escuela y no encuentran espacio en el mercado laboral y que son víctimas del proceso de exclusión social en la Argentina. Ese es el problema de fondo, que rescato de la diputada aunque no estoy de acuerdo con su proyecto. Hay que profundizar el trabajo para dar respuestas a esos jóvenes”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCb0gOSSL1lG%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAGIwS08IZBrByqFBpgEuV4JapB6sRtiSKgGjI2v7ueCIzpT0XSC8ZAXHe1Lka6v9CiNXAiUw3SniOFAq5nnZB8yikX2eXZAzFwO9K9zQ0vdoQp1ELRTgZCQpXy5mmCuJxOfbkEsvlwQGqYbiZBGAXO3XcGKXfQtEMIjBs66KUnmK1H3UB121QZD View this post on Instagram A post shared by Amelie (@amaliagranata)

Busatto dijo que el proyecto de Granata “está destinado a una parte de la población que cree en la demagogia punitiva y en la peligrosidad de una persona que no puede insertarse en el mundo del trabajo o de la educación. Este tema aparece como un tabú en la política. Hay que trabajar en serio en educación para la inserción laboral de un universo de chicos difíciles, pero no es por el camino que propone Granata”, subrayó.

>> Leer más: Amalia Granata dijo que su proyecto es un "servicio cívico obligatorio" para enseñar "oficios y disciplina"

Por su parte, la representante del Frente Progresista Leonela Cattaneli, opinó que una iniciativa como la de Granata “debería ser de origen nacional. Vemos un conflicto de jurisdicción. Creo que la diputada está buscando difusión mediática y la busca desde la provincia de Santa Fe. No podríamos legislar en algo de tal magnitud para los jóvenes de Santa Fe porque los pondrían en desigualdad frente al resto de los jóvenes del país".

"Además, el servicio cívico es un debate que quedó atrás. Hace unos años festejábamos dejar atrás el servicio cívico obligatorio y ahora volver a esto quiere decir que en Argentina hay un debate que no está saldado: qué hacer con los jóvenes que no estudian ni trabajan. Pero de ninguna manera la salida tiene que ser con un servicio cívico obligatorio. Tiene que ver con que los chicos encuentren un proyecto de vida. Allí tiene que estar el abordaje del Estado en educación y en el tratamiento del cosumo, respetando las libertades, algo que no contempla el proyecto de la diputada. Hay que pensar en algo diferente de lo que no dio resultado en el país”, agregó..