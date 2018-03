Señal de apoyo del Concejo al pedido de Fein por los fondos para los Bajos del Saladillo

La intendenta Mónica Fein sorprendió hoy a través de su cuenta de Twitter con un pedido expreso para que los concejales rosarinos acompañen a la solicitud ante Nación por los Bajos del Saladillo. Mediante un video, les recordó que los recursos que llegan al país, en una cifra mayor a los 4 mil millones de dólares, se destinan a Buenos Aires y a su área metropolitana. Por eso hizo hincapié en lograr ese consenso político para que Rosario pueda acceder a esos fondos crediticios.

Por qué importa: el pedido que hizo Mónica Fein tiene el objetivo de lograr el acompañamiento del Concejo para solicitarle a Nación el visto bueno de endeudamiento para alcanzar los fondos y así proyectar la reconversión de los Bajos del Saladillo.

3_LC_69104417__03-07-2017__5.00x11.50.jpg proyecto. La reconversión de los bajos del Saladillo datan de 2007. Hoy demandan una inversión de 50 millones de dólares.

La gran incógnita: Ni bien se viralizó el mensaje de la intendenta en las redes sociales, destinado al gobierno nacional para que le permita acceder a los organismos multilaterales de crédito, el arco político local comenzó a evaluar la propuesta para tomar una decisión al respecto. La gran duda pasaba por saber qué posición iban a tomar los concejales de Cambiemos y el resto.

Pablo Javkin (Frente Progresista): "Buscamos la aprobación de un organismo internacional de crédito, al cual no podemos acceder porque no se incluye a Rosario en el cupo que posee Argentina ante organismos internacionales. Cuando se dio el debate en el Concejo, varios plantearon que había que salir a buscar créditos en organismos internacionales. No tengo dudas que esta (Bajos del Saladillo) es la obra más prioritaria, porque completaría una transformación muy grande en el sur de la ciudad junto a la Ciudad Universitaria, avenida San Martín y Cordón Ayacucho. La ciudad está en condiciones de afrontar el préstamo y tenemos la posibilidad de lograrlo, sucede que la prioridad la tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es la más rica del país, por sobre las del interior".

ghirardi.jpg El presidente del bloque socialista en el Concejo ponderó el discurso de Fein. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Charly Cardozo (Cambiemos): "El proyecto es importante, es una zona que el socialismo ha dejado de lado de manera absoluta durante 30 años; en lo personal, considero que la intendenta Mónica Fein viene sobreactuando en una puesta en escena mediática, en lugar de hablar los temas que tienen que ver con la gestión de manera reposada y tranquila como lo hicimos hasta ahora. No obstante, no quita que mañana conversemos el proyecto y que decidamos acompañarlo. A diferencia de la otra vez (paquete de endeudamiento), el acuerdo con Ciudad Futura hablaba de otra cosa y no se focalizaba en cuestiones prioritarias como esta (Bajos del Saladillo). Eran 16 concejales los que se opusieron, pero por cuestiones de estrategia mediática nos apuntaron sólo a nosotros".

Juan Monteverde (Ciudad Futura): "Me parece que el mensaje que envió la intendenta en las redes sociales es más un apoyo político para que la Nación destrabe gestiones que tienen que ver con obras puntuales para pedir crédito a los organismos multilaterales, que es algo muy distinto a lo que se planteó el año pasado, cuando el Ejecutivo pretendía salir a buscar deuda con bonos. Cuando hay un proyecto específico y es para un sector vulnerable que estuvo postergado durante 30 años, obviamente que vamos a apoyar a la intendenta para que este proyecto se pueda concretar en la ciudad de Rosario. Creo que acá no se trata de deuda sí o deuda no sino el para qué. Por eso que si se trata de obras que es para ayudar a quienes más lo necesitan, vamos a acompañar".

concejo.jpg Los concejales dieron su opinión tras el discurso de Mónica Fein. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Eduardo Toniolli (PJ - Evita): "El año pasado cuando nos opusimos al endeudamiento, lo hicimos con la premisa de no aceptar la colocación de bonos en el mercado de capitales porque para nosotros era peligroso, ya que sometía a la ciudad a un brutal endeudamiento de casi un cuarto del presupuesto, y tampoco garantizaba que se completara las obras. Era un salpicón de un bosquejo de obras genéricas. Nos opusimos en ese momento y una de las contrapropuestas que ofrecimos era apuntar a obras estratégicas y buscar fondos en bancos de fomento como el BID o el Banco Mundial, en lugar de colocar bonos. Conceptualmente estamos de acuerdo, pero tenemos que analizar el proyecto y discutirlo con el interbloque; creemos que la Nación tiene que habilitar".

Osvaldo Miatello (Compromiso por Rosario): "Voy a acompañar lo que sea bueno para Rosario, en este caso no se trata de un endeudamiento generalizado como pretendía la intendencia el año pasado, una especie de cheque en blanco. En este caso es para una obra puntual financiada con organismos internacionales y no con emisión de deuda, lo cual es más razonable. Es importante esta obra para los Bajos del Saladillo, ahora lo que es materia de análisis es si se puede hacer con fondos propios o con crédito. Lo que sí podemos afirmar es que no vamos a obstaculizar el proyecto siempre y cuando sea bueno para la ciudad".