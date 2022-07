Seguridad: Javkin negó de plano que busque criminalizar los delitos menores

El intendente Pablo Javkin regresó de su gira por Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con alcaldes de distintas ciudades y también participó de un encuentro con funcionarios de la policía de Nueva York y con asesores del Rudolph Giuliani, el ex mandatario de esa ciudad que implementó políticas de seguridad basadas en el lema “tolerancia cero” que redujeron los índice de violencia, entre otras cuestiones atacando el delito menor. En ese sentido, el mandatario rosarino negó un intento de criminalizar delitos menores en Rosario, y aseguró que "la idea es llevar mejor calidad urbana a los lugares más difíciles".

El intendente de Rosario sostuvo que “el programa que adoptaron allá, con varios alcaldes que lo siguieron, tuvo mucho de inversión pública urbana en barrios, en viviendas, con características diferentes de lo que son los barrios allá y los de aquí en términos de infraestructura, pero si en la idea de llevar mejor calidad urbana, la mejor propuesta pública a los lugares más difíciles. Y a partir de allí, entrelazar un trabajo comunitario con organizaciones para ir resolviendo el delito menor”.

Esas reuniones llevadas adelante por el intendente con el director de la policía de Nueva York y con asesores del ex alcalde Giuliani dispararon algunas críticas en el campo de la criminología, de quienes consideraron que las políticas impuestas en “La gran manzana” son de imposible aplicación en Rosario y apuntaron que solo buscan criminalizar a los eslabones menores de la delincuencia.

“En Rosario no tenemos policía. ¿Con qué herramienta vamos criminalizar o perseguir a los delincuentes de menor jerarquía. No voy a entrar en esa polémica, porque es absurdo. No tenemos un sistema con una policía propia, pero si tenemos un sistema que requiere una presencia mayor del intendente a la hora de designar los jefes policiales y a la hora de distribuir los agentes en el territorio”, subrayó Javkin.

El titular del Palacio de los Leones sostuvo que “muchos criminólogos saben que la falta de presencia en los barrios es un déficit brutal de la policía. Leer lo que ellos piensan de la propia policía demuestra que la crítica que nos hacen es injusta. Uno de los mecanismos más importantes que tuvo esa transformación (en Estados Unidos) fue el nivel de control interno sobre la policía a nivel de depuración”

“Tenemos un gran problema con el despliegue policial. Los vecinos no te van a preguntar la orientación política para darse cuenta de que falta presencia policial, que las paradas de colectivos no son seguras para la gente, que los espacios públicos en los barrios (plazas, playones polideportivos, etc) tienen que tener jerarquía para que la gente esté tranquila. Es fundamental ganar el espacio público y que los vecinos se puedan encontrar. Eso requiere acciones de todo tipo de acciones urbanas y también policiales”, agregó.

Javkin reiteró que “la Municipalidad no puede criminalizar a nadie porque no tiene personal armado. Criminalizar con handy es difícil. O nos transfieren algunas potestades o nos cuidan como lo necesitamos”, observó.